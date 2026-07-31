La FIFA ratificó su plan de reforma comercial pese al rechazo de la UEFA y la Concacaf

La FIFA ratificó que seguirá adelante con el proceso de consulta sobre FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto impulsado por Gianni Infantino para incorporar capital privado a la gestión comercial de sus principales competiciones. La decisión llega después del fuerte rechazo expresado por la UEFA y la Concacaf, que cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como el procedimiento utilizado para presentarla.

En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que cualquier modificación vinculada al proyecto deberá contar con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro y rechazó las versiones que le atribuyen la intención de vender los activos del fútbol mundial. «Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría», señaló la entidad en respuesta a las críticas recibidas en los últimos días.

El plan contempla la creación de una nueva sociedad encargada de administrar actividades comerciales de la FIFA, entre ellas los derechos de televisión, los patrocinios, la venta de entradas y las licencias vinculadas a torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Infantino defendió la propuesta y aseguró que los inversores privados tendrían una participación minoritaria y que se trata de «una oportunidad, pero no una obligación».

La reacción más dura llegó desde Europa. Las 55 federaciones que integran la UEFA expresaron un «rechazo unánime y claro» a la posibilidad de transferir acciones vinculadas al Mundial y otras competiciones a inversores privados. Además, la confederación advirtió que sus selecciones nacionales no participarán en torneos organizados por la FIFA mientras la propuesta permanezca sobre la mesa, una postura que tensiona la relación entre ambos organismos a menos de un año del Mundial femenino de Brasil 2027.

Horas más tarde, la Concacaf también oficializó su oposición al proyecto. La entidad que reúne a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe manifestó una «profunda preocupación por la falta de debido proceso, el plazo artificialmente reducido y la ausencia de revisión por parte de los órganos de gobierno de la FIFA». En su comunicado, agregó que el futuro del fútbol «debe seguir estando en manos de la familia del fútbol».

Mientras tanto, las restantes confederaciones adoptaron posiciones más cautelosas. La AFC lamentó que la propuesta se conociera sin una consulta previa, aunque evitó pronunciarse sobre su contenido, y la CAF pidió a sus miembros estudiar y evaluar el proyecto antes de tomar una decisión. Hasta el momento, la Conmebol no fijó una postura pública sobre FIFA Forward Enterprise, por lo que el debate sobre el futuro comercial del fútbol internacional sigue abierto.

El comunicado de la FIFA sobre el plan de Gianni Infantino para privatizar el Mundial

Hemos escuchado las opiniones expresadas por las respectivas confederaciones en relación con la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) y deseamos abordar las cuestiones surgidas a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación el martes.

Respetamos las opiniones y preocupaciones manifestadas públicamente y reafirmamos nuestro compromiso con un proceso de consulta abierto y democrático.

El proceso de consulta que habíamos previsto se vio alterado por informaciones incorrectas en los medios. Seguiremos adelante con dicho proceso para garantizar que cada asociación miembro tenga la posibilidad de emitir su voto basándose en hechos.

La propuesta de FFE se ha planteado con el único fin de garantizar que todas las asociaciones miembro de la FIFA tengan la oportunidad de asumir un papel protagonista en la explotación del potencial comercial del fútbol en sus respectivos países, sin que ello suponga menoscabo alguno para el espíritu ni para la gobernanza de la FIFA o del propio fútbol.

Nadie está vendiendo el fútbol. Es algo que la FIFA jamás contemplaría.

Todo el mundo tiene derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo. Se debe permitir que cada asociación miembro examine la propuesta y participe en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA.