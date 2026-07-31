Violento asalto en Cipolletti: Acusan a una mujer por el intento de robo donde balearon en el cuello a un jubilado

En una audiencia de formulación de cargos realizada este viernes en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha acusaron formalmente a una mujer como coautora del intento de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber causado lesiones graves a una pareja. Durante el violento episodio, un hombre de 69 años recibió un disparo en el cuello y permanece internado en estado grave.

El grave suceso tuvo lugar el pasado domingo 26 de julio, aproximadamente a las 20:40 horas, en la calle Río Gallegos. En ese momento, la víctima y su esposa arribaban a su vivienda a bordo de una camioneta Chevrolet S10. Al descender del vehículo para abrir el portón de ingreso, fueron sorprendidos por un hombre y la mujer acusada, quienes rápidamente subieron al rodado en marcha, trabaron las puertas e intentaron darse a la fuga dando marcha atrás, maniobra que se frustró al apagarse el motor.

Ante el inminente robo, el propietario de la camioneta tomó una barra de hierro de su garaje e intentó romper el cristal del lado del conductor para detener a los asaltantes. En ese instante, el delincuente que estaba al volante le disparó desde el interior del habitáculo, impactando el proyectil directamente en la zona del cuello de la víctima. Tras la agresión, ambos sospechosos escaparon a pie en dirección al barrio La Paz.

Las pruebas recolectadas

Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó un sólido abanico de evidencias, entre las que se destacan el testimonio directo de la esposa de la víctima, los reportes de las actuaciones de la Comisaría 32°, el análisis exhaustivo de registros de cámaras de seguridad y entrevistas recopiladas por el Cuerpo de Investigación Judicial.

La fiscalía también cuenta como el secuestro de un arma de fuego cuya pericia balística coincide de forma exacta con una vaina servida calibre 22 recolectada en la escena por el Gabinete de Criminalística, así como de los informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y el parte médico actualizado de la clínica donde la víctima lucha por su vida.

Debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la imputada por un plazo de ocho meses, argumentando peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Debate por la medida cautelar

Por su parte, la defensora oficial Silvana Ayenao manifestó su oposición a los cargos y a la detención. La defensa argumentó que no existían evidencias suficientes para identificar con certeza a la mujer, señalando que la visibilidad de esa noche era muy escasa debido a las condiciones de lluvia. Como alternativa a la cárcel, propuso una detención domiciliaria controlada mediante una tobillera satelital.

Finalmente, tras evaluar los argumentos de ambas partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos tras considerar que existe evidencia suficiente para esta instancia, abriendo formalmente la etapa penal preparatoria por el lapso de cuatro meses. Asimismo, dictó la prisión preventiva de la acusada por el término de ocho meses, fundando su decisión exclusivamente en el riesgo latente de que se entorpezca el proceso judicial.