«El incendio está lejos de ser controlado»: Bomberos brindó un panorama sobre el fuego en Puerto Patriada, las recomendaciones

El combate contra el fuego en la zona de Puerto Patriada no solo es una lucha contra las llamas y el terreno; es una carrera contra un clima hostil y el descuido de los visitantes. Mientras el incendio continúa activo y sin control, los Bomberos Voluntarios de El Hoyo lanzaron un desesperado pedido de responsabilidad a residentes y turistas para evitar que la situación, ya crítica, se transforme en una tragedia mayor.

Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del Lago Epuyén: «El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos», explicó en diálogo con la prensa.

«No hagan fuego en ningún lado»: el ruego a los turistas

Ante la viralización de imágenes de personas encendiendo fogones en áreas protegidas, Cerela pidió conciencia plena: «Por favor, no hagan fuego en ningún lado, ni en fogón habilitado ni no habilitado. Sabemos que es lindo el asadito en las vacaciones, pero este no es el año. Guardemos el asado para el quincho de casa».

Además, la referente de los bomberos hizo hincapié en dos factores que entorpecen el operativo. Está estrictamente prohibido volarlo drones en la zona. Su presencia obliga a aterrizar a los aviones hidrantes y helicópteros por riesgo de colisión, dejando el frente de fuego sin apoyo aéreo.

Y agregó: «Pedimos que no vayan al sector de la emergencia a ‘chusmear’. Se entorpece lo operativo y se exponen a riesgos que no están dimensionando», enfatizó Cerela en diálogo con Radio7.

La Ruta 40 está abierta

Pese a la columna de humo que domina el paisaje de la Comarca, las autoridades insistieron en que el casco urbano de El Hoyo cuenta con garantías de seguridad. «Necesitamos que la gente que nos eligió sepa que puede venir igual.

La Ruta 40 no presenta cortes y el turismo es lo que económicamente nos sustenta», concluyó la presidenta de Bomberos.