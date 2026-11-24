Pampita volvió a sorprender con un cambio de imagen. La modelo y conductora dejó atrás el castaño oscuro que venía luciendo y apostó por una melena mucho más luminosa ideal para el verano.

El cambio estuvo a cargo de su estilista de confianza, Zacarías Guedes, quien trabajó sobre el color y el corte. La propuesta combina raíces más oscuras con largos en tonos rubios dorados y reflejos miel.

El contraste aporta profundidad y luminosidad, con un efecto degradado que conserva una apariencia natural.

La clave del nuevo color está en los tonos cálidos. En lugar de apostar por un rubio ceniza, el estilista eligió una gama de dorados que conserva profundidad y genera distintos matices a lo largo del cabello.

El resultado es una melena con diferentes tonalidades, en la que los reflejos aportan luz y se integran con el color de base. Es una opción para quienes quieren hacer una transformación visible, pero sin perder por completo la profundidad del cabello.

La renovación no quedó solamente en el color. Pampita también modificó el largo de su melena y eligió un corte recto, con capas y movimiento.