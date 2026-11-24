El sábado 28 de noviembre, de 15 a la medianoche, Espacio DUAM de Neuquén capital recibirá la segunda edición de Patagonia Wine Fest, una experiencia que combina los mejores vinos de la región, grandes bandas nacionales, gastronomía y entretenimiento.

Con una importante convocatoria prevista, el festival se consolida como uno de los encuentros que celebran la identidad, la producción y la cultura vitivinícola de la Patagonia.

19 bodegas y más de 90 etiquetas patagónicas



Los vinos serán los grandes protagonistas de la jornada, con 19 bodegas confirmadas y más de 90 etiquetas que representan la diversidad y calidad de la producción vitivinícola regional.

Las bodegas participantes son: Bodega del Desierto, Finca del Limay, Bodega Malma, Comahue, Correntoso Wines, Vasco Goñi, Trina Colorado, Gerome Marteau, Tero Rengo, Sánchez Carrillo, Sudoeste, San Sebastián, Fígaro, Principios y Finales, Familia Dellanzo, Aonikenk, Secreto Patagónico, Moschino y Puerta Oeste.



El público podrá recorrer los espacios de las bodegas, conocer a sus productores, descubrir nuevas etiquetas y disfrutar de vinos por copa. También tendrá la posibilidad de adquirir botellas y cajas directamente de los productores, con retiro al finalizar el evento.

Los Pericos, Los Tipitos, Muster y DJs en vivo



La música será otro de los grandes atractivos de Patagonia Wine Fest 2026. El escenario principal recibirá a Los Pericos y Los Tipitos, dos bandas referentes del rock nacional, junto a Muster, que aportará el talento regional a la programación.



La experiencia musical se completará con los sets de los DJs Claudio Daniel Mengon y Lara, acompañando una jornada que comenzará por la tarde y continuará hasta la medianoche. Una combinación de grandes canciones, vinos patagónicos, gastronomía y encuentros para disfrutar del atardecer neuquino.

Entradas con 30% de descuento para grupos



En la recta final, Patagonia Wine Fest mantiene activa una promoción especial para quienes quieran compartir la experiencia con amigos. Los grupos de cuatro o más personas tienen un 30% de descuento en la compra de entradas generales. Además, continúa el beneficio de 3 cuotas sin interés con Banco Patagonia. Las entradas están disponibles en TuEntrada.com.

Si llueve, la fiesta sigue adentro

El clima no cambia los planes. Patagonia Wine Fest se realiza igual, incluso en caso de lluvia. Espacio DUAM cuenta con infraestructura cubierta que permitirá adaptar el desarrollo del festival para que el público pueda seguir disfrutando de los vinos, la gastronomía y la música. La propuesta está pensada para vivir una gran experiencia, independientemente de las condiciones climáticas.

Provincia y municipio presentes

La Provincia y la Municipalidad de Neuquén acompañan el crecimiento del festival, una iniciativa que promueve la producción vitivinícola regional y contribuye al posicionamiento de la ciudad como destino de grandes encuentros culturales, gastronómicos y turísticos.

El mismo genera oportunidades para bodegas, productores, emprendedores y empresas, al tiempo que impulsa la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios.

Con su segunda edición, Patagonia Wine Fest continúa fortaleciendo su proyección como un encuentro anual que reúne lo mejor de la Patagonia en una experiencia que combina vino, música, gastronomía y lifestyle.