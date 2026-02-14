El IUPA tendrá elecciones al consejo superior y avanza hacia la elección de su primer rector democrático

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) dio un paso clave en su proceso de normalización institucional. El viernes a las 20 finalizó el plazo de presentación de listas para la elección de consejeros superiores, comicios que se desarrollarán los días 15 y 16 de marzo.

La jornada fue considerada histórica para la casa de estudios, ya que la Junta Electoral recepcionó las listas que competirán por la representación de los cuatro claustros que integrarán el Consejo Superior, el órgano máximo de gobierno que tendrá la responsabilidad de elegir al primer rector surgido de la democracia universitaria tras la normalización.

En ese marco, los apoderados de las listas La Unión, Celeste y Blanca, La Pugliese, Número 17, Unesa, Independientes Visuales y La Tercera presentaron formalmente ante la Junta Electoral la nómina de candidatos y los avales correspondientes.

Desde este sábado, la Junta Electoral —presidida por Ricardo Casanova— iniciará el análisis de cada una de las presentaciones, la publicación oficial de las listas y el tratamiento de eventuales impugnaciones, conforme al cronograma electoral vigente.

Superada esta instancia, se abrirá el período de campaña electoral, previo a las elecciones de marzo. Finalmente, el 30 de marzo se realizará la primera sesión del flamante Consejo Superior, encuentro en el que se elegirá al nuevo rector del IUPA, marcando un paso institucional clave en la historia de la universidad.