El legislador sin banca que ya presentó 11 proyectos en lo que va del año

Construir un nuevo puente carretero, inhabilitar y acondicionar como museo al viejo puente, armar una estructura para avistaje de aves en el otro puente, ampliar el recorrido de los colectivos y que las unidades sean reemplazadas por vehículos eléctricos, elaborar un plan maestro de ciclovías desde Senillosa hasta Cipolletti, regular el tiempo de espera en filas de supermercados y entrenar búhos y lechuzas para eliminar las plagas de cotorras y palomas. Todas estas iniciativas tienen algo en común: fueron creadas por un mismo autor, un ciudadano de Cipolletti.

Desde comienzos del 2022 hasta el día de la fecha, Fernando Ariel Pérez Castillo llevó hasta la mesa de entradas de la Legislatura de Neuquén 11 proyectos -de ley y de resolución- que aún aguardan tomar estado parlamentario.

“Nadie me paga nada. Lo hago porque entiendo que los políticos no lo están haciendo”, explicó Pérez Castillo.

El edificio legislativo de Neuquén no ha sido el único ámbito al que acudió. Su metodología de participación ciudadana también se ha replicado en los concejos deliberante de Neuquén y Cipolletti. En el último lugar contó que dejó de hacerlo porque “se cansó” de que sus expedientes quedaran cajoneados.

Fernando Ariel Pérez Castillo tiene 38 años, estudió en la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, tenía un local de centro de copiado y ahora se dedica a realizar trabajos de soldadura. “Pensé: algo tengo que hacer”, se dijo mientras esperaba su turno para pagar en un supermercado de Neuquén. El proyecto de ley que establece que una persona no puede hacer cola por más de 20 minutos y propone estimular la instalación de terminales de autocobro.

“Yo no le voy a sacar el puesto a ningún político si presento proyectos”, explicó Perez Castillo. Agregó que él no obtenía ningún rédito por realizar esa tarea: “Yo no gano nada, ganamos todos”, dijo.

Otro de sus proyectos es construir un nuevo puente carretero, porque consideró que el viejo puente perdió su vida útil. Para realizar la nueva obra propone la implementación de un sistema de peaje. Pero eso no es todo. El autor consideró que se “han olvidado” del puente carretero nuevo porque presenta signos de deterioro y propone crear una protección de rejas para crear un lugar dedicado al avistaje de aves en ese sector que mira hacia el río Neuquén.

Sus iniciativas de conectividad van más allá: propuso también la creación de una gran ciclovía que integre las ciudades del Alto Valle para facilitar el traslado de trabajadores y que los empleados legislativos deban pedalear en bicicleta para llegar hasta a sus puestos de trabajo.