El mal tiempo corrió al público de los campings, después de una temporada récord en Bariloche

La región tuvo su sexto día de tiempo muy fresco con lloviznas y el pronóstico anticipa un panorama similar por lo menos hasta la próxima semana. Suficientes contratiempos para generar fuerte impacto en los campings, que tenían hasta ahora una temporada ideal, pero hoy padecen las consecuencias del otoño anticipado.

Bariloche luce de todos modos repleta de turistas, que en estos días se inclinan por otras modalidades de alojamiento, en perjuicio de la tradicional carpa bajo los árboles y la vida al aire libre.

Los campings trabajaron con ocupación plena durante enero, como buena parte de la hotelería, pero hoy tienen una demanda más acotada, en una baja que se acentuó con el mal tiempo. Juan Carlos Gerez, del camping El Yeti, trabaja en la actividad desde hace 45 años y aseguró que “esta es la mejor temporada” de la que tiene memoria.

“Cuando llueve y hace frío en un camping la cosa cambia, la gente se adapta -graficó-. El que es campamentero viene equipado. Pero también están los que no tienen buena bolsa de dormir y la pasan mal. En esos casos no se quedan mucho, en un par de días si no mejora el clima se van”.

La alternativa elegida por algunos es pasarse a un hostel o a “dormis” que también ofrecen varios campings, con una cama bajo techo en habitación calefaccionada. Claro que el precio duplica o triplica el arancel diario por acampar.

Gerez reconoció que cuando hay una seguidilla de días malos “el camping lo sufre y la gente se va”, pero dijo que ayer volvió a recibir nuevos acampantes. La ocupación en El Yeti (donde hay lugar para 200 personas) fue del 100% durante casi todo enero y actualmente está en el 30%.

Los responsables de otros campings coincidieron en que existe un bajón en la demanda, pero aseguraron que hay muchas consultas para el fin de semana largo, con previsiones de que la ocupación en el segmento llegaría al 80%.

En el camping Selva Negra, el más cercano al centro de la ciudad, el sector reservado a jóvenes y mochileros estaba ayer bastante completo. El administrador, Juan Arguindegui, estimó la ocupación en un 70%.

Rodrigo y Agustina, una pareja procedente de Berazategui llevan una semana en el lugar. Mientras almorzaban bajo un pequeño quincho explicaron que el clima adverso no los amedrentó y que les facilitaron un nylon con el que pudieron reforzar la carpa, donde no entró el agua. Dijeron que los árboles frondosos ayudaron mucho a evitar zozobras mayores.

“Decidimos quedarnos, aunque ya no tenemos el calor y el sol de la semana anterior -contó Rodrigo-. Hicimos los paseos previstos, fuimos a Puerto Blest, Siete Lagos y el día que más llovió fuimos a hacer Circuito Chico en bicicleta. Ahí si se complicó bastante. Para mañana tenemos Tronador y dicen que va a haber tormenta eléctrica. Veremos qué pasa”.

Señalaron que en una parcela vecina había otros mochileros de General Rodríguez, que sufrieron una fuerte mojadura porque el agua les entró a la carpa y optaron por “irse a un dormi”.

A pocos metros tiene su carpa Lucas, un mendocino de 30 años que no es turista. Llegó con el plan de buscar trabajo y consiguió un puesto de mozo en un restorán vecino al Centro Cívico. Hace 15 días que vive en el camping, mientras busca alquiler para mantener su estadía. Dijo que el frío no lo afectó. “Es lo que tengo y no me quejo”, afirmó.

Otros jóvenes, Maximiliano y Jair, oriundos de Rosario, estaban en pleno apresto de su moto, cargada con todos los enseros y listos para volver a casa. Empezaron su recorrido por San Luis, sur de Mendoza y la cordillera neuquina, para terminar su raid en Bariloche. “El reparo de los árboles nos ayudó y no nos mojamos, pero el frío nos complcó. La verdad que no lo esperábamos”, dijo Jair.

La experiencia cuenta

Los dueños de campings con años en el rubro aseguraron que “es muy distinto cuando el acampante es de la zona y conoce, son los que vienen más preparados. En cambio los del norte no y a veces la pasan mal”.

Arguindegui explicó que “lo básico que no les puede faltar es una buena bolsa de dormir, aislante y una carpa técnica, más o menos buena”. Para cocinar se arreglan con un calentador, si no es posible hacer fuego. De lo contrario los campings suelen ofrecer quinchos a cubierto, con anafes o fogones más protegidos.

Lorena Ferrei, del camping Los Rápidos, ubicado en lago Mascardi, dijo que en enero tuvieron “una buenísima temporada, más que lo esperado” pero ahora bajó la afluencia, porque el clima es determinante. “El residente está acostumbrado, pero el turista que no conoce la Patagonia o que suele viajar a la costa, viene acá y se sorprende -apuntó-. Lo mismo pasó en la primera semana de enero, cuando tuvimos frío, lluvia y hasta granizo”.

Señaló que en el camping tienen un albergue con habitaciones compartidas, a las que se pasaron algunos pasajeros que habían llegado con carpa. Es la opción a mano “sobre todo para los que viajan con niños”, dijo Ferrei.

Otro camping con clientes fieles es Los Coihues, en cercanías del lago Gutiérrez, donde cuentan con amplio espacio para carpas (a razón de 1.200 pesos diarios por persona) y también habitaciones compartidas a 3.500 pesos, que fueron la alternativa para varios turistas cuando llegó el mal tiempo. “La gente que viene preparada y con buen equipamiento no lo necesita, son los que saben que acá, aunque haga 30 grados, siempre las noches son frías”, explicó.

El Hueney Ruca, ubicado en Colonia Suiza, también estuvo lleno en enero. Teresa Goye, la administradora, dijo que “este fue un año excepcional” y lo atribuyó “al cierre de fronteras” que obligó a la gente a viajar dentro del país. Señaló que cuando llega una ola de frío y lluvia, como ocurre desde el sábado, “la gente se aguanta dos o tres días, y si no cambia se van. Es malo para los campings, pero suele pasar”.