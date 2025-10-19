El Maruchito reunió fe, arte y pueblo en Aguada Guzmán

El homenaje al santito hecho música: guitarras en alto y emoción en integrantes de las Escuelas de Arte Popular del IUPA.

Desde las primeras horas del sábado, una multitud se congregó en el tradicional encuentro en homenaje al Maruchito, la figura popular venerada en toda la Patagonia. Aguada Guzmán volvió a latir al ritmo de la multitud. La jornada, que combinó devoción, arte y participación comunitaria, se vivió con alegría y un cielo despejado, bien patagónico, que acompañó cada momento.

El Maruchito: procesión, música y danza

La celebración comenzó temprano con la procesión hacia la ermita, ubicada a 10 km donde los fieles rindieron homenaje a Pedro Farías, el niño guitarrero cuya historia de tragedia se transformó en símbolo de fe y esperanza para los caminantes de la estepa.

En ese clima de emoción y respeto, vecinos, peregrinos y delegaciones de distintos puntos de Río Negro renovaron su compromiso con una tradición que sigue creciendo año tras año. Según estimaron desde la organización, unas 3.000 personas participaron del evento.

Cientos de promeseros se detuvieron frente a la ermita. Gentileza IUPA.

Desde hace siete años, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) acompaña esta celebración con propuestas culturales y muestras de sus Escuelas de Arte Popular. En esta edición, cientos de estudiantes y docentes de toda la provincia se reunieron para compartir su talento con el público en el escenario principal, donde también se presentaron elencos de música y danza.

Hubo entrega de reconocimientos a docentes de las Escuelas de Arte Popular del IUPA. Gentileza IUPA.

La jornada contó con la presencia de las principales autoridades provinciales: el gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Gobierno Hugo Gatti, el ministro de Salud Demetrio Thalaselis, la secretaria de Energía y Ambiente Andrea Confini, la ministra de Educación Patricia Campos, el legislador Ariel Bernatene, el intendente de Jacobacci José Mellado, el comisionado de fomento Gabriel Carro, y el rector del IUPA, Gerardo Blanes, junto al secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil, Ricardo Casanova.

También hubo baile campero al aire libre para homenajear a «El Maruchito» en Aguada Guzmán. Gentileza IUPA.

La «Carrera del Maruchito» en plena meseta

El espíritu de la jornada tuvo también su costado deportivo con la primera edición de “La Carrera del Maruchito”, que convocó a más de 200 participantes en sus tres modalidades: 12, 5 y 3 kilómetros. La largada, con el sol alto sobre la meseta, marcó un nuevo capítulo en esta celebración. Los ganadores recibieron un premio bien de la tierra: un corderito patagónico.

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo presente en Aguada Guzmán junto a otros miembros de su gabinete. Gentileza IUPA.

El podio masculino lo formaron en el primer puesto Nelson Torres (49.25.49), segundo Víctor Simonelli (49.29.98) y tercero Leonardo Tripailao mientras que el podio femenino fue María Gimena Rossi (51.44) en primer lugar, Analía Aedo (53.43) en el segundo y Verónica Domínguez, en el tercero.

Durante el mediodía, el público disfrutó de la peña libre, los espectáculos artísticos y la presencia de referentes culturales como el querido Saúl Huenchul, figura infaltable de este encuentro, y el gran cierre a cargo de Sele Vera y Los Pampas, que hicieron bailar a todos con su repertorio popular.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Sele Vera y Los Pampas. Gentileza IUPA.

En el marco del evento, se entregaron reconocimientos a docentes de las Escuelas de Arte Popular del IUPA, por su trabajo en cada localidad y comisión de fomento de Río Negro, fortaleciendo la cultura y la identidad provincial. También fueron distinguidos Gerardo Blanes y Alberto Weretilneck por el “acompañamiento a una política territorial que da protagonismo a la identidad rionegrina”, explicaron.

El sol se fue escondiendo detrás de las bardas y la imagen del niño guitarrero volvió a iluminar la tarde de Aguada Guzmán. Entre cantos, bailes y abrazos, la devoción por el Maruchito volvió a unir al pueblo recordando que su historia sigue viva en la memoria y en las manos de quienes la celebran.