Cuenta regresiva para la séptima edición del festival Pasión del Maruchito, con música, destrezas criollas y deporte

La figura del "Maruchito" se expandió por toda la región sur y convoca a miles de personas todos los años. foto: archivo.

Unos 106 años atrás, una noche de octubre de 1919, nacía un mito. Pedro Farías, un niño de tan solo 12 años, moría por dos puñaladas al intentar tocar una guitarra en un campamento de carretas en Barda Colorada, entre Aguada Guzmán y Cerro Policía, en el corazón de la Línea Sur. Fue asesinado por el capataz.

Con el paso de los años, «Maruchito» se convirtió en un santo popular. Y al igual que desde hace seis años, este sábado, la localidad de Aguada Guzmán, en el Departamento El Cuy, al centro oeste de la provincia, vuelve a ser escenario de una de las celebraciones más convocantes de la región. La fiesta homenaje a Maruchito comenzará a las 9 hasta las 18.30 sobre la Ruta Provincial 74 y ofrece una combinación de expresiones de fe, destrezas criollas, música y deporte.

El festival es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), con el apoyo de la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán y el gobierno de Río Negro.

El arranque de las actividades es a las 8, con la tradicional procesión de 10 kilómetros desde Aguada Guzmán hasta el paraje donde se erige el santuario. Una hora después, se espera el arribo de las delegaciones provinciales y se sumarán los jinetes y centros tradicionalistas. A las 11 se llevará a cabo la misa a cargo de la Parroquia Cristo Resucitado.

Al mediodía comienzan los espectáculos artísticos en el escenario principal, de la mano de músicos y bailarines de distintos puntos de la provincia y de las delegaciones de las Escuelas de Arte Popular. El cierre del evento estará a cargo del grupo Sele Vera y los Pampas. También formará parte de la jornada el reconocido payador Saúl Huenchul y el cantautor Edgardo Lanfré.

«Todo esto va de la mano de la extensión territorial del Iupa como escuela de arte popular. Se han generado espacios académicos en 72 lugares, entre municipios y comisiones de fomento«, comentó Ricardo Casanova, secretario de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil del Iupa, en diálogo con RADIO RÍO NEGRO.

Recordó que, tiempo atrás, «pongo al tanto de la historia de Maruchito al rector del Iupa, Gerardo Blanes, mientras transitábamos el camino uniendo Neuquén con Jacobacci. Él sugirió ponernos en contacto con la comunidad para hacer un aporte a la celebración popular«.

Contactaron en un primer momento, a la parroquia Cristo Resucitado que, desde 1994, encabezaba la procesión y la misa. «La comunidad de Aguada Guzmán recibió gustosa la propuesta de hacer un festival partiendo de la base de que Pedrito Farías muere al querer tocar la guitarra sin pedir permiso y su patrón le da muerte. ¿Cómo no va a ser leitmotiv de la escuela de arte popular?», planteó Casanova.

Insistió en la presencia del Iupa en todas las localidades de Río Negro. «En el corredor de la ruta 22 y 23, en pueblos como Aguada, Cerro Policía, Río Chico, Cona Niyeu, en lugares no tan conocidos y de difícil acceso. Formamos, pero hacemos un reconocimiento de saberes populares de los docentes. Los mismos docentes del pueblo dictan clases de guitarra y danza en cursos de tres años. Un espacio académico gradual», comentó y agregó: «Hay muy buenos guitarreros, bailarines, malambistas que no tienen conocimientos académicos. Se los hace llegar el Iupa. Y la escuela de arte popular es la columna vertebral del festival Pasión del Maruchito. Alrededor de 1.000 estudiantes y profesores llegarán para mostrar su producción«.

La novedad deportiva

El único acceso a Aguada Guzmán es a través de la ruta provincial 74, unos 80 kilómetros de ripio.

Desde General Roca, se llega por la ruta 6 hacia el sur, en dirección a El Cuy. Unos 80 kilómetros antes hay que tomar el desvío hacia Cerro Policía. Desde ahí, se emprende el camino por la ruta 74.

«Trabajamos en convenio con los municipios y las comisiones de fomento pidiéndoles que trasladen a alumnos y profesores. Por lo general, la asistencia promedia las 1.000 personas. Pero en esta ocasión, no solo es arte popular ya que sumamos la carrera que tiene 250 inscriptos«, señaló Casanova.

Este año se llevará a cabo la primera edición de la “Carrera del Maruchito”, un desafío a campo traviesa con distancias de 12 y 5 kilómetros (tramo competitivo y recreativo) que incluye una caminata familiar de 3 kilómetros. La participación será abierta a la comunidad y es gratuita.

Casanova indicó que la competencia está vinculada a la filosofía del evento: «Todo esto nace de un niño que quiso tocar la guitarra, se lo negaron y le costó la vida. Ese niño estaba en condiciones de esclavitud, iba delante de una tropa de carro abriendo huella porque no había caminos en ese momento. Entonces, tomamos la parte artística pero también el trazado de la huella».

Remarcó que «el camino lo forma uno mismo. Y en esta carrera, el sendero no está demarcado, el terreno es virgen a campo traviesa. La huella que uno puede encontrar es de las ovejas, los guanacos. Marucho iba por esos caminos».