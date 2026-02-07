El Mono de Kapanga y el mito del río Limay: «Me llevaron a tomar agua y hace 25 años que vuelvo»

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no solo deja grandes momentos sobre el escenario, sino también historias que conectan a los artistas con el ADN neuquino.

Tras bajar del escenario principal en la Isla 132, el Mono de Kapanga se prestó al diálogo y recordó con nostalgia sus primeras visitas a la provincia, mucho antes de que el festival se convirtiera en el gigante que es hoy.

De los inicios en «Ticket» a la Isla 132, el recuerdo del Mono de Kapanga y el mito de Neuquén que se hizo realidad

Con la energía que lo caracteriza, el músico rememoró sus primeros pasos en la noche neuquina: «La verdad que una gana bárbara siempre acá en esta provincia. No sé qué pasa, desde la vez que vine a Ticket cuando estaba el boliche, antes del 2000», señaló, despertando recuerdos en toda una generación que frecuentaba el emblemático local bailable.

Sin embargo, el punto más alto de su relato fue cuando confesó haber caído bajo el «hechizo» de la tradición popular más famosa de la zona. Entre risas, el Mono recordó el bautismo que recibió hace más de un cuarto de siglo.

«Me llevaron a tomar agua al Limay y me dijeron: ‘Mirá que si tomás agua de acá, vas a venir siempre’. Y el mito era realidad», sentenció el artista, confirmando que la leyenda urbana de que quien bebe del río regresa a Neuquén se cumplió con creces en su carrera.

Para el líder de Kapanga, el vínculo con la provincia trasciende lo profesional. «Hace más de 25 años que venimos y siempre nos tratan con mucho cariño», agradeció, posicionándose como uno de los artistas que mejor entiende la mística de la Confluencia y el calor de los neuquinos.