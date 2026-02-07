«Es olor a cementerio»: el relato del cantante de La Bersuit en la Fiesta de la Confluencia 2026 sobre los incendios en la Patagonia

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 tuvo un espacio para la emoción y el compromiso ambiental. Daniel Suárez, uno de los líderes de La Bersuit, se alejó por un momento del clima festivo para compartir una vivencia personal que lo liga profundamente con la región: su casa en Trevelin y el drama recurrente de los incendios forestales.

El músico actuó como voz de aquellos que eligen la Patagonia para cambiar su vida y terminan enfrentando la desolación de las llamas.

«Me ha tocado hacer guardia de ceniza», el relato de lo ocurrido años atrás con los incendios en Trevellin

Suárez reveló que su relación con el fuego no es a través de una pantalla. «Tengo la suerte de tener un lugarcito por Trevelin y los incendios siempre estuvieron cerca», relató. El cantante recordó que, años atrás, le tocó vivir en primera persona el esfuerzo desesperado por proteger la tierra: «Me ha tocado hacer guardia de ceniza y cosas con mi esposa algunos años atrás y la verdad que es muy triste».

Para el artista, el impacto no es solo ambiental, sino humano, al ver sufrir a gente que llega al Sur con proyectos y esperanzas que terminan reducidos a cenizas.

El impacto de una frase: «Olor a cementerio»

Uno de los momentos más fuertes de su intervención en la Isla 132 fue cuando relató un encuentro reciente con un trabajador de salud de la zona. «Recién me encontré con un amigo que trabaja de paramédico acá y me dice: ‘No sabés lo que es el olor… es horrible, es el olor como al cementerio’«, citó Suárez conmovido.

Esa comparación lapidaria graficó ante los medios presentes la muerte de la biodiversidad y el vacío que deja el bosque quemado, una sensación que el músico transmitió con pesar ante la proximidad de su regreso a la zona con su hijo en el mes de marzo.

Pese a la tristeza, el mensaje de Suárez en la Confluencia cerró con una nota de esperanza y un desafío social. «Yo sé que se va a apagar. Lo que hay que hacer es crecer nosotros; los árboles van a volver a crecer, pero tenemos que crecer nosotros como sociedad», reflexionó.

Con estas palabras, La Bersuit dejó en el festival una de las definiciones más humanas de la jornada, recordándoles a todos que la Patagonia necesita de un compromiso colectivo para proteger sus sueños.