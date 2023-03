“El municipio se comprometió a retirar las vacas y no vinieron”, reclamó la productora de Roca

Norma Durante, la productora que sufrió un duro golpe a su proyecto bovino con la muerte de 9 vacas, reclamó que desde el municipio de Roca se comprometieron a retirar a los animales y llevarlos a la Planta de Tratamiento en el Parque Industrial I, pero que no cumplieron.

La vecina que tiene su chacra en al este del barrio Malvinas, señaló a este medio que sus vacas murieron el domingo tras consumir alfalfa envenenada.

Desde entonces no sabe qué hacer con los cuerpos de los animales que están descomponiendo.

“El municipio se comprometió a llevar las vacas y no vinieron”, reclamó.

Por otro lado, desde la comuna respondieron que fue la productora la que se negó a recibir la asistencia de una máquina retroexcavadora.

“Vinieron desde el municipio y me dijeron que iban a traer una máquina para cargar los animales y llevarlos a una fosa que hay en el Parque Industrial I. Me dijeron que iban a venir ayer a las 8 y no aparecieron”, expresó indignada.

La productora mencionó que iba a recibir anteriormente ayuda desde el Consorcio de Riego pero que al ofrecerse la asistencia del municipio les pidió a los miembros de la entidad que no intervinieran.

“Me hicieron volver atrás con el consorcio, ellos me iban a ayudar a hacer una fosa y enterrar a las vacas”, expresó.

Norma había comenzado su proyecto bovino tras dedicarse durante años a la fruticultura. “Estaba preparando unas vacas de cruza Angus-Holando para hacer terneros de carne”, señaló.

Norma calcula que la pérdida es de unos $18 millones, unos 2 millones por vaca.

“No tengo seguro porque sale caro, uno hace esto con mucho sacrificio”, se lamentó.

Las vacas tuvieron “la desgracia de comer un yuyo llamado sunchillo de unos rollos de alfalfa que compré”, explicó.

La respuesta del municipio

Desde el Municipio local también se expresaron sobre el caso de bovinos muertos por supuesto envenenamiento de una productora local. Indicaron que se le informó al propietaria que como primera medida, «debía dar intervención a las autoridades sanitarias competentes para que determinen la causa de muerte de los animales y si no se determinaba ninguna enfermedad o riesgo, los mismos podían disponerse en Planta de Tratamiento de Residuos II».

Comunicaron que se tomó contacto con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial y el SENASA para consultar si había registro de la denuncia y de los animales en cuestión, «obteniendo como respuesta que no se encuentran registrados los animales a nombre de la productora en ganadería y en el organismo sanitario nacional habían registrado la denuncia del caso, pero al tratarse de envenenamiento determinado por un profesional médico veterinario, ellos no debían intervenir, también se informó que no tenían registro de movimiento de animales en esa chacra desde el año 2014».

Finalmente señalaron que en calidad de colaboración con la pequeña productora, se «envió una retroexcavadora para disponer in situ a los animales muertos, pero la propietaria se negó a aceptar dicha colaboración».