El museo de Plaza Huincul sigue cerrado al público por falta de calefacción

El museo municipal «Carmen Funes» de Plaza Huincul está cerrado al público desde hace más de veinte días. El motivo es la protesta que iniciaron los empleados por la falta de calefacción en el hall de ingreso y en la sala de Paleontología y otras falencias edilicias, que se agudizan con las inclemencias climáticas. El cierre afectó a visitantes que habían optado por detenerse para recorrer las instalaciones antes de continuar el viaje.

La institución que está frente a la Ruta 22 y a escasos metros de la provincial Nº 17, al ingreso a Plaza Huincul suele ser una parada obligada para los turistas que eligen pasar por aquí antes de llegar a la zona cordillerana para conocer las réplicas de dinosaurios.

La sala de Paleontología y el hall de ingreso no cuentan con el sistema de calefacción en condiciones por lo que el personal decidió hacer un reclamo y, respaldados por el gremio ATE, iniciaron la protesta de no abrir las puertas al público. Las temperaturas bajo cero no solo afectaban a trabajadores sino también al público que, en algunas ocasiones, dejaba plasmado en el libro de visitas, esta situación a modo de queja.

Durante los primeros días fueron muchas las familias con niños que llegaron hasta el edificio y se debieron conformar con observar desde las ventanas exteriores las réplicas del Argentinosaurus Huinculensis y el cráneo del Giganotosaurus, por ejemplo.

Además, también se había solicitado la ropa de trabajo que fue gestionada ante el área de Producción de la que depende la textil municipal. Sin embargo, la calefacción no fue el único reclamo también se pidió por la reparación en el techo. Las filtraciones empezaron a observarse con mayor frecuencia, principalmente, después de las nevadas -tres en total desde mayo hasta ahora- por lo que hay temor que pudieran desprenderse las placas del cielorraso.

En un primer momento hubo una vía de diálogo con el Ejecutivo municipal, sin embargo hasta ahora sigue la falta de atención al público. El personal que hizo el pedido fue el de administración y recepción del público, incluidos los guías que realizan las explicaciones guiadas a los visitantes. El área de investigación científica funciona de manera normal.