Santoral del 30 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Agilo
La Iglesia Católica celebra hoy a San Agilo, un monje conocido por su vida de oración, penitencia y servicio a Dios. Los detalles.
San Agilo de Rébais, también conocido como Agilón o Agilo de Rebais, fue un monje benedictino y abad del monasterio de Rébais en Francia. Nació en el siglo VII y fue conocido por su vida de oración, penitencia y servicio a Dios.
Agilo se destacó por su humildad y su dedicación al cuidado espiritual de sus hermanos monjes. Fue venerado como un ejemplo de vida monástica y se le atribuyeron varios milagros durante su vida y después de su muerte.
San Agilo de Rébais murió el 30 de agosto del año 650. Su fiesta se celebra en la Iglesia Católica el 30 de agosto, en honor a su vida de santidad y su contribución a la vida monástica.
Día por día, este es el santoral de agosto 2025
Jueves 1 de agosto – San Alfonso Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia
Viernes 2 de agosto – Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula
Sábado 3 de agosto – San Asprenato de Nápoles, obispo y mártir
Domingo 4 de agosto – San Juan María Vianney, santo cura
Lunes 5 de agosto – San Osvaldo de Northumbria, rey y mártir
Martes 6 de agosto – San Justo, santo y mártir
Miércoles 7 de agosto – San Cayetano, patrón del pan y del trabajo
Jueves 8 de agosto – Santo Padre Domingo, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores
Viernes 9 de agosto – Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen y mártir
Sábado 10 de agosto – San Lorenzo, diácono y mártir
Domingo 11 de agosto – Santa Clara de Asís, virgen
Lunes 12 de agosto – San Euplio, diácono y mártir
Martes 13 de agosto – San Hipólito, teólogo y mártir
Miércoles 14 de agosto – San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir
Jueves 15 de agosto – San Estanislao de Kostka, jesuita
Viernes 16 de agosto – San Roque
Sábado 17 de agosto – San Jacinto
Domingo 18 de agosto – Sta. Elena, madre del emperador Constantino
Lunes 19 agosto – San Juan Eudes, presbítero
Martes 20 de agosto – San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
Miércoles 21 de agosto – San Pío X, papa
Jueves 22 de agosto – Santa María, Virgen y Reina
Viernes 23 de agosto – Santa Rosa de Lima, virgen
Sábado 24 de agosto – San Bartholomew, apóstol
Domingo 25 de agosto – San Luis de Francia, rey
Lunes 26 de agosto – San Ramón Nonato, presbítero
Martes 27 de agosto – Santa Mónica
Miércoles 28 de agosto – San Augustine, obispo y doctor de la Iglesia
Jueves 29 de agosto – Pasión de San Juan Bautista
Viernes 30 de agosto – San Agilo
Sábado 31 de agosto – Santo Domingo del Val
Comentarios