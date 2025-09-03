El intendente Mariano Gaido presentó la flota del nuevo contrato para la recolección de residuos en Neuquén

El intendente de la capital, Mariano Gaido, presentó la flota de camiones cero kilómetro y la ampliación del servicio de recolección e higiene para la ciudad, con un contrato renovado con una nueva licitación por ocho años de servicio. Los funcionarios municipales reconocieron que habrá un aumento del costo de la prestación, pero aseguraron que no se trasladará a la tasa.

«Superamos la tecnología que usa la ciudad de Buenos Aires«, comparó el intendente Gaido, en rueda de prensa, al término de la presentación de la flota nueva de camiones, que incluyó no solo los nuevos recolectores (18) sino camiones vactor para desobstruir sumideros y pluviales, minibarredoras, barredoras e hidrolavadoras para desinfección de veredas.

Según explicó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Hasper, los recolectores podrán detectar en los contendores de residuos separados del microcentro, si están vacíos o completos.

Barredoras y minibarredoras para la limpieza de bicisendas y paseos costeros se sumaron a la flota de recolección de residuos de la ciudad (foto Matías Subat)

En algunos sectores, los nuevos papeleros grises ya habían sido reemplazados a los viejos color naranja y rotos en su mayoría. En algunas calles del centro, los contenedores plásticos de un metro cúbico convivían con los de metal, lo que restaba lugar al estacionamiento vehicular hoy.

«Entre hoy y mañana se van a terminar de retirar los contenedores viejos, se reemplazarán por nuevos y dispondrán en el macrocentro», sostuvo. Agregó que los que se incorporaron de mayor capacidad tuvieron en cuenta que el micro y macrocentro tiene unos 1.000 edificios.

Un 25% de la población capitalina que vive en departamentos. «Neuquén creció en altura y esto se tuvo en cuenta», dijo Hasper.

Además de ampliar el servicio de barrido de calles a troncales que no estaban previstas en el anterior contrato, con la nueva prestación se llegará a sectores que no tenían recolección, dijo Gaido. La ciudad tendrá cobertura al 100%, destacó Hasper.

El gabinete municipal en pleno participó del lanzamiento de la nueva prestación. El jefe de Gabinete de la provincia en uso de licencia, Juan Luis Ousset, también estuvo en el lugar, pero no quiso hacer uso del micrófono cuando se lo solicitaron, en tanto los empresarios dueños de la concesión, tampoco intervinieron en los discursos.

Gaido describió que el servicio nuevo llegará a un 100% de los barrios de la ciudad capital, con mejor tecnología, más eficiente y mejor ejecución. En las calles internas del Jaime De Nevares estvieron también los operadores del servicio y se indicó que serán 400 los trabajadores de CLIBA TECSAN afectados a la recolección, barrido e higiene.

«Ellos le ponen pasión neuquina a cada noche y cada día de trabajo», sostuvo el intendente mientras que Haspert convocó a los vecinos a usar el servicio de los centros de referencia (para residuos voluminosos), que incorporó dos nuevos camiones y dejar atrás las prácticas de microbasurales.

«Somos un ejemplo para el país, hoy a la noche sale el mejor servicio y voy a estar en el lanzamiento», dijo al público y a sus redes, con las que hizo una transmisión en vivo.

El nuevo contrato se firmo por 8 años. En rueda de prensa, Gaido informó que el costo será de 4.000 millones de pesos por mes, con las ampliaciones de barrido en la avenida Del Trabajador, de los paseos costeros y la ciclovía, la colocación de los 343 contenedores bilaterales y los más de 3.000 papeleros nuevos con colilleros.

Empresarios, el gabinete muncipal y representantes provinciales encabezaron la presentación en público de la prestación de CLIBA TECSAN para los próximos años (foto Matías Subat)

¿Aumenta el servicio?

El secretario de Gobierno de la comuna, Juan Martín Hurtado, recordó que actualmente la municipalidad subsidia el 70% de la prestación del servicio de recolección domiciliaria y que los usuarios no notarán un incremento de la tasa por este concepto.

A cargo también de la secretaría de Hacienda y Planificación Financiera de la ciudad, Hurtado sostuvo que la mejor y mayor prestación involucró más costos para la capital, que serán suplidos con la administración superavitaria de la gestión.

El subsecretario de Hacienda de la comuna, Juan Dutto, explicó que no habrá variaciones en la tasa por recolección de residuos. «La buena administración que venimos llevando adelante nos permite afrontar el servicio con todo el equipamiento nuevo, nuevos cestos bilaterales y además el completamiento total del sistema en toda la ciudad, que no contaba. Vamos a poder mantener el esquema del servicio de pago financiero» actual, dijo.

«No hay aumento de tasas. La continuidad es con base en el esquema de pagos que mantenemos con la empresa: hubo distintos oferentes en la licitación y es la misma que seguirá prestando el servicio hasta 2035″, insistió.