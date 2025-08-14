El peluche de Stitch, los carpinchos, muñecos japoneses y animales por la expedición del Conicet, los más buscados en Bariloche

A diferencia de años atrás, cuando la gente esperaba a último momento para elegir un juguete por el Día del Niño, las jugueterías de Bariloche incrementaron las ventas durante los últimos días.

Otra diferencia en relación a ediciones anteriores es que muchos compradores ya no buscan opciones en función de los precios sino que piden juguetes puntuales que están de moda.

El furor por la película de Disney, Lilo & Stitch, hizo que el peluche del personaje ficticio (un experimento extraterrestre llamado Experimento 626) fuera uno de los más demandados para este Día de las Infancias. Cuestan 30 mil pesos los más pequeños y 50 mil, el tamaño más grande.

La previa del Día del Niño en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Por otro lado, sigue la fascinación por los carpinchos también en Bariloche, tal como revela el Informe de Consumo y Tendencias de Mercado Libre 2024, según el cual este peluche figuró entre los objetos más buscados en esa plataforma, con más de 1,5 millones de búsquedas el año pasado y alrededor de 642.000 en diciembre. Esos animales se presentan como muñecos de diversos tamaños, en forma de mochilas escolares, lámparas USB, agendas, carpetas y carteras.

Entre los más pedidos están los muñecos Labubu, unos peluches japoneses de entre 10 y 20 centímetros que tienen orejas puntiagudas, ojos desorbitados y una sonrisa de dientes afilados.

Otra novedad es que después de la expedición del Conicet al cañón submarino de Mar del Plata hay muchos pedidos de animales de la serie Robo Alive que tienen un sensor que se activa en el agua. «Hay serpientes, peces, tortugas marinas. Nos llamó la atención el interés que generó ahora todo este segmento», indicó la empleada de una juguetería ubicada en la calle Moreno, a solo cinco cuadras del Centro Cívico, donde prevalece el «portuñol» entre las consultas por la cantidad de turistas brasileños que circulan en la zona. Los animales más chicos cuestan alrededor de 33 mil pesos y 57 mil, lo más grandes.

La previa del Día del Niño en Bariloche. Foto: Chino Leiva

La empleada aseguró que los clásicos son los maquillajes y bebotes para las nenas y los autitos para los varones. Si de precios se trata, las opciones más baratas están vinculadas al área artística, con marcadores, lápices y blocks de dibujo. Los juegos de mesa siguen siendo una opción en Bariloche, con cartas, el «HDP» -un juego de humor negro-, el clásico Dobble de memoria, el Truco y el Uno. Arrancan de los 10 mil a los 50 mil pesos.

«Seguramente habrá muchos que esperen a último momento para buscar un regalo, pero lo cierto es que tuvimos mucha gente que ya vino decidida a buscar algo muy puntual. Quieren anticiparse», comentó la empleada, al tiempo que aclaró que «las tres cuotas sin interés facilitan mucho las compras».

«Notamos mucho movimiento -advirtió-. Y la gente no busca precios porque lo cierto es que todo cuesta más o menos lo mismo. Los juguetes no registran aumentos desde el año pasado«.