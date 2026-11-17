La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá este martes a partir de las 15 en el Salón Illia para retomar el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno. La convocatoria fue realizada por el presidente de la comisión, el senador Agustín Coto, con el fin de avanzar en el análisis del expediente, conseguir dictamen en la misma jornada y dejar encaminado el debate en el recinto para el próximo 26 de noviembre.

Reforma electoral: los cambios para el 2027

El oficialismo llega a este encuentro con un borrador modificado respecto de la iniciativa original que permanecía frenada desde hace meses. El cambio central radica en que, en lugar de buscar la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el nuevo texto propone suspenderlas por única vez para los comicios de 2027.

A la par de esta modificación, el proyecto incorpora la habilitación excepcional de listas colectoras para la misma elección, un mecanismo solicitado por mandatarios provinciales que permitiría que distintas fuerzas políticas acompañen una misma fórmula presidencial con boletas legislativas propias.

El rediseño de la propuesta surge a partir de las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva adelante con gobernadores aliados para asegurar los votos necesarios.

Los jefes provinciales buscan garantías electorales en sus distritos de cara a las próximas elecciones generales, en un contexto donde la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la postura de postergar cualquier definición sobre los armados de listas provinciales para una etapa posterior a la aprobación de la ley. A su vez, dentro del propio bloque oficialista en la Cámara alta existen posturas diversas respecto del alcance de la medida, ya que su titular, Patricia Bullrich, ha manifestado reservas sobre la eliminación de las primarias como herramienta de ordenamiento partidario.

Para que el proyecto obtenga dictamen y quede en condiciones de ser tratado en el recinto, La Libertad Avanza necesita reunir al menos diez firmas dentro de una comisión conformada por 19 senadores. Debido a que tanto el oficialismo como el peronismo cuentan con seis representantes cada uno, la definición quedará en manos de los siete legisladores restantes, entre los que se encuentran senadores que responden a gobernadores dialoguistas y cuya postura resultará determinante para el avance de la iniciativa.