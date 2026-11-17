La Navidad 2026 llega con una tendencia que promete renovar la decoración del arbolito. Las clásicas guirnaldas de luces enroscadas alrededor de las ramas comienzan a dar paso a una alternativa más sencilla y delicada: las micro luces LED colocadas en forma vertical, desde la punta hasta la base del árbol.

Según destacaron medios como Ámbito y TN, esta técnica permite distribuir mejor la iluminación, destacar la silueta del pino y conseguir un efecto de cascada luminosa sin necesidad de sumar demasiados adornos.

La propuesta se vincula con el minimalismo cálido, una tendencia que prioriza los materiales naturales, los colores suaves y los pequeños detalles para crear ambientes acogedores.

Navidad 2026: cómo es la nueva forma de colocar las luces en el árbol

A diferencia del método tradicional, que consiste en envolver el árbol con guirnaldas en espiral, la iluminación vertical propone distribuir las luces en líneas que descienden desde la punta hacia las ramas inferiores.

El resultado es un árbol visualmente más ordenado, con pequeños puntos de luz que acompañan su forma natural.

Esta disposición también puede generar una sensación de mayor altura, especialmente en árboles pequeños o angostos.

Además, permite que las esferas, los moños y otros adornos mantengan su protagonismo.

Cómo colocar las luces verticales en el árbol de Navidad: paso a paso

La técnica es sencilla y puede realizarse con guirnaldas flexibles que ya tengamos en casa.

Elegir micro luces LED: preferentemente con cable fino y flexible, que pueda disimularse entre las ramas. Comenzar desde arriba: colocar el primer tramo en la punta del árbol. Distribuir las luces verticalmente: llevar la guirnalda hacia la base, siguiendo la forma del pino. Repetir el recorrido: crear varias líneas luminosas alrededor del árbol para lograr una iluminación equilibrada. Ocultar los cables: acomodarlos entre las ramas para que se destaquen principalmente los puntos de luz. Encender y ajustar: observar el resultado desde distintos ángulos y corregir los espacios que quedaron oscuros.

El secreto está en distribuir las luces de manera uniforme, evitando que queden demasiado tensas o concentradas en un solo sector.

Qué colores de luces son tendencia para Navidad 2026

Entre las opciones que acompañan esta propuesta se destacan las luces blanco cálido y champagne, ideales para conseguir una decoración elegante y acogedora.

El blanco cálido combina especialmente bien con árboles verdes, adornos de madera y esferas transparentes.

Por su parte, las luces champagne aportan un brillo suavemente dorado que funciona con decoraciones en tonos beige, crema y dorado.

Para mantener una estética equilibrada, conviene utilizar un único tono de iluminación en todo el árbol.

Los adornos que mejor combinan con esta tendencia

La iluminación vertical funciona especialmente bien con decoraciones sencillas, que no recarguen las ramas.

Las esferas doradas, los moños de terciopelo, los adornos de madera y las piezas transparentes son algunas de las alternativas para acompañar este estilo.

También pueden incorporarse detalles artesanales y textiles naturales, como lino o algodón.

La idea es mantener una paleta de pocos colores y permitir que las luces se conviertan en uno de los elementos principales de la decoración.

Una forma económica de renovar el árbol de Navidad

Una de las ventajas de esta tendencia es que no hace falta comprar un árbol nuevo ni reemplazar todos los adornos.

En muchos casos, alcanza con reorganizar las guirnaldas que ya tenemos para conseguir un resultado diferente.

Antes de instalarlas, es importante comprobar que los cables y enchufes estén en buenas condiciones y utilizar luces aptas para el lugar donde serán colocadas.

La Navidad 2026 apuesta así por una decoración más simple, cálida y natural, donde pequeños cambios pueden transformar por completo la apariencia del arbolito.