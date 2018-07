El protocolo es una traba para que las mujeres aborten legalmente en Neuquén

En Neuquén el porcentaje de embarazo no intencional en la adolescencia es de 71,4% y supera el umbral de Nación que es de 68,1%. Así lo reveló un informe publicado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; Redaas y Cedes, en base a cifras oficiales, que se puede consultar aquí.

Según los datos que constan en el documento la cantidad de mujeres que se encuentran en edad fértil (10 a 45 años) en la provincia son 161.791. El porcentaje de embarazo en la adolescencia es de 14,2% y es inferior al que marca Nación fijado en 15,5%.

El embarazo no intencional (no planificado) en la adolescencia es uno de los aspectos que contempla la ley de Educación Sexual Integral, vigente desde 2006.

El informe aborda también el tema del acceso a los abortos no punibles, es decir, los que se practican de forma legal y están exentos del castigo penal. Señala que si bien Neuquén es una provincia que cuenta con protocolo de acceso a abortos legales este contiene aspectos que pueden actuar como barreras para el acceso al derecho. Estos son los que enumera:

-No contempla sanciones para profesionales de la salud en caso de incumplimiento de los deberes impuestos por el protocolo

-No establece cómo deberá conservarse la evidencia forense en caso de que las mujeres quieran denunciar los hechos de violación con posterioridad

-La regulación del consentimiento informado de niñas y adolescentes no resulta compatible con el Código Civil y Comercial de la Nación ni con los estándares internacionales y nacionales en materia de autonomía progresiva de niñas y adolescentes

-La regulación del consentimiento informado de mujeres con discapacidad intelectual o psico-social no resulta compatible con nuestro ordenamiento jurídico ni con los estándares internacionales en la materia

-No prevé mecanismos de resolución en los casos de desacuerdo entre la mujer y la/el profesional interviniente sobre la procedencia del aborto

-Exige refrenda de la dirección del hospital para que la práctica pueda realizarse

Río Negro tiene un porcentaje de embarazo en la adolescencia que es inferior al de Neuquén y al de Nación - que se ubica en el 14,16%- al igual que el porcentaje de embarazo no intencional en la adolescencia que llega al 69%. El único cuestionamiento que señala el informe al protocolo de Rio Negro es respecto a la regulación del consentimiento informado de niñas y adolescentes.

Son notables los contrastes por provincia. En Chaco, por ejemplo, el porcentaje de embarazo en la adolescencia es de 23,6% y en Salta trepa al 22,3%.

Santa Fe es la que luce mejor números: tiene un porcentaje de embarazo adolescente equivalente al nacional y un porcentaje de embarazo no intencional en la adolescencia del 54%. Su protocolo de aborto no punible no tiene ninguna objeción.