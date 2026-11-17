Hay sueños que empiezan por casa. Renovar el dormitorio, cambiar los muebles del comedor o darle una nueva vida al living son proyectos que muchas familias tienen pendientes. Ahora, Diario RÍO NEGRO presenta una nueva oportunidad para hacerlos realidad, con un sorteo que permitirá equipar distintos ambientes del hogar.

Bajo el nombre «Soñá tu casa, nosotros la equipamos», el diario pone en marcha una promoción junto a Blancoamor, con un importante conjunto de muebles y artículos para el hogar. La propuesta busca seguir acompañando a los lectores de Río Negro y Neuquén, esta vez con premios pensados para disfrutar todos los días.

La imagen es de carácter ilustrativo.

A partir del miércoles 18 de noviembre, los cupones comenzarán a publicarse en la edición impresa de RÍO NEGRO. La participación estará abierta hasta el 4 de enero de 2027, mientras que el sorteo se realizará el 11 de enero de 2027, ante escribano público. Además, los domingos, saldrá otro cupón en el suplemento de Arquitectura, con lo cual tendrás doble chance de participar.

Un hogar renovado: todos los premios del nuevo sorteo de RÍO NEGRO y Blancoamor

El gran atractivo de esta promoción es la posibilidad de renovar distintos espacios de la vivienda con muebles y productos que combinan comodidad, diseño y funcionalidad.

Para el dormitorio principal, el premio incluye un sommier Kress de dos plazas, un acolchado símil plumón Queen con fundas, una almohada Diseño Italiano y un placard Imperio Hickory Natural de cuatro puertas y cuatro cajones.

También habrá equipamiento para un dormitorio individual, compuesto por una cama Helsinki blanca de una plaza con dos cajones, un colchón Kress y un acolchado símil plumón de plaza y media.

El comedor podrá transformarse con una mesa Capri de vidrio y cuatro sillas Master negras, mientras que para el living se entregará un sofá cama Pullman de tres cuerpos, ideal para sumar comodidad y aprovechar mejor los espacios.

De esta manera, el ganador recibirá un conjunto de productos para renovar cuatro sectores de su hogar, con una propuesta que va mucho más allá de un premio individual.

Cómo participar del sorteo «Soñá tu casa, nosotros la equipamos»

Participar será muy sencillo. Desde el 18 de noviembre, los lectores encontrarán los cupones en las páginas del diario impreso. Solo deberán completarlos con sus datos personales y depositarlos en alguna de las urnas habilitadas en las agencias de RÍO NEGRO y en los comercios adheridos.

Las agencias del diario que recibirán cupones están ubicadas en:

General Roca: 9 de Julio 733.

9 de Julio 733. Neuquén capital: Ministro González 290.

Ministro González 290. Bariloche: Gobernador Quaglia 115.

Gobernador Quaglia 115. Viedma: Saavedra 597, esquina Laprida.

Además, habrá urnas en numerosos comercios, kioscos y estaciones de servicio de la red Global Oil de Río Negro y Neuquén, lo que permitirá participar desde distintas localidades de la región.

Los clientes de Blancoamor también tendrán una oportunidad adicional: por cada compra de al menos $50.000 realizada durante la vigencia de la promoción, recibirán un cupón para completar y depositar en las urnas habilitadas en sus locales.

Podrán participar personas mayores de 18 años residentes en Argentina, de acuerdo con las bases y condiciones de la promoción. CONSULTALAS ACÁ.

Cuándo se realizará el sorteo y cómo se conocerá al ganador

La expectativa tendrá su momento culminante el lunes 11 de enero de 2027, cuando se realice el sorteo ante escribano público.

El ganador será contactado dentro de las 24 horas posteriores mediante los datos proporcionados en el cupón. Además, el resultado se dará a conocer a través de las plataformas oficiales de Diario RÍO NEGRO.

Con esta nueva iniciativa, RÍO NEGRO renueva su tradición de premiar a quienes lo acompañan todos los días, después de otras promociones que despertaron una gran expectativa entre los lectores de la región.

Esta vez, el sueño no estará sobre ruedas: estará en casa, con la posibilidad de transformar los espacios donde se comparten los momentos más importantes de cada día.

Los interesados podrán consultar el listado completo de urnas habilitadas y las bases y condiciones del sorteo en la web de Diario RÍO NEGRO.