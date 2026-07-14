Lionel Messi dejó un mensaje desde Kansas City antes de jugar la semifinal del Mundial 2026: ¿Qué dijo?

A horas de la esperada semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales que no estuvo centrado en el partido, sino en la ciudad que acompañó a la Selección argentina durante gran parte de la Copa del Mundo.

El capitán eligió despedirse de Kansas City, la sede que funcionó como base de operaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni desde los días previos al inicio del torneo.

El mensaje de Lionel Messi antes de viajar a Atlanta

“El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”, escribió Messi en una publicación de Instagram, junto a una serie de imágenes del último entrenamiento del plantel en el Compass Minerals National Performance Center, el predio que utilizó la delegación durante su estadía en la ciudad.

En las fotos se lo puede ver participando de distintos ejercicios junto a varios de sus compañeros, en la última práctica antes del viaje rumbo a Atlanta.

El adiós de la Selección argentina a su búnker del Mundial

La publicación llegó en una jornada especial para el seleccionado nacional. Tras completar el entrenamiento y compartir el tradicional asado de despedida, la delegación dejó definitivamente Kansas City para instalarse en Atlanta, donde este miércoles 15 de julio disputará la semifinal frente a Inglaterra.

Kansas City fue mucho más que un lugar de entrenamiento. Se convirtió en el búnker de la Albiceleste durante buena parte del Mundial y en el punto de partida y regreso de varias de las primeras presentaciones del equipo.

Durante la fase de grupos, Argentina viajó a las distintas sedes de sus partidos y luego regresó a Kansas City para continuar con la preparación. Esa rutina comenzó a modificarse recién en la etapa eliminatoria.

La recta final del Mundial 2026

Después del cruce ante Cabo Verde, el plantel permaneció en Miami y luego se trasladó a Atlanta para enfrentar a Egipto. Más tarde volvió una vez más a Kansas City antes de emprender el viaje definitivo hacia la ciudad que albergará la semifinal.

El mensaje de Messi también simbolizó el cierre de una etapa. La Selección dejó atrás el lugar donde construyó gran parte de su recorrido en el Mundial y ahora concentra toda su atención en el duelo frente a Inglaterra.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en Atlanta, en uno de los encuentros más esperados del torneo. Con el recuerdo de los históricos cruces entre ambos seleccionados siempre presente, Messi buscará llevar a la Albiceleste a una nueva final mundialista.