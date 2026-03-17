El temporal de granizo y lluvia en Valle Medio provocó un choque sobre la Ruta 250: cómo están las personas involucradas

El temporal que combinó lluvia, granizo y viento provocó varios inconvenientes en la región de Valle Medio. No sólo complicó a productores o a los vecinos en general, sino también a los conductores que se vieron sorprendidos mientras circulaban por rutas nacionales.

Debido a las condiciones, la visibilidad era casi nula y por este motivo sobre la Ruta Nacional 250, se registró un fuerte choque entre camiones.

Choque en la Ruta 250: lo que se sabe del siniestro y los conductores

El siniestro vial se registró durante la noche del lunes en el kilómetro 276 de la Ruta 250, precisamente en el sector conocido como «El Chatarrero».

Los protagonistas del choque fueron un camión con semirremolque que circulaba en sentido oeste-este y una camioneta que iba en el mismo sentido. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las causas se atribuyeron a las condiciones climáticos y se originó cuando el camión impactó con la parte trasera de la camioneta que iba desde la zona rural a Lamarque.

En el vehículo más grande se desplazaba un hombre de 55 años junto a una mujer de 48, mientras que en la camioneta iba el conductor de 27 años acompañado por dos chicos «menores de edad».

Como resultado del choque, el camión quedó atravesado en sentido contrario con su parte delantera sobre la cinta asfáltica y la trasera en la banquina, motivo por el cual se implementó un desvío del tránsito durante varios minutos.

Si bien los involucrados manifestaron no requerir asistencia médica, el personal solicitó la presencia de una ambulancia para asistir a la mujer acompañante del chofer del camión que presentaba un corte superficial en el pie.

En el lugar trabajó personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona y personal de salud de Lamarque.