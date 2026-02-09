Quiénes eran el padre e hija que murieron en un vuelco sobre la Ruta 2 cuando regresaban de Las Grutas

Un trágico vuelco ocurrió este lunes a la madrugada sobre la Ruta 2, que dejó como saldo la muerte de un padre y su hija. La familia regresaba de Las Grutas e iba rumbo a Roca. Quiénes eran las víctimas fatales.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el jefe de Tránsito de Pomona, el oficial principal José Hernández, el hecho ocurrió después de las 2 de la madrugada de este 9 de febrero, en el sector de la rotonda de El Solito, en la conexión con la Ruta 250.

Allí, unas cinco personas viajaban a bordo de un Renault Kangoo cuando se produjo un despiste seguido de vuelco en el ingreso a la rotonda. Por el incidente, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba.

De forma casi instantánea, el conductor del vehículo murió por el incidente vial, mientras que su hija quedó gravemente herida y las autoridades sanitarias dispusieron su traslado a Viedma.

Sin embargo, en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa, el cuerpo médico constató su deceso cerca de las 9.

Quiénes eran las víctimas fatales del vuelco en una rotonda de la Ruta 2

Las personas que murieron fueron identificadas como Jorge Antonio Fernández, de 52 años, y Lucía Fernández Tajes, de 18. Ambos eran padre e hija y vivían en General Roca.

Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue emitieron sus condolencias por la muerte de un estudiante de la casa de estudios.

Mientras tanto, familiares de las víctimas fatales organizaron una campaña en redes sociales para juntar fondos para trasladar sus cuerpos hacia el Alto Valle.

Cómo están el resto de los heridos por el vuelco en Ruta 2

A bordo de la Kangoo también viajaba la pareja y madre de las dos víctimas fatales, quien por su parte no registró lesiones óseas.

El resto de los tripulantes, una pareja amiga de la familia, fue trasladada al hospital de Choele Choel, en donde el hombre ya recibió el alta médica; mientras la mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos.