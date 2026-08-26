Muerte de Ruben Rada a los 83 años: así lo despiden los referentes de la música

La muerte de Ruben Rada, uno de los grandes referentes de la música uruguaya y rioplatense, generó una profunda conmoción en el mundo artístico. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 83 años, músicos y amigos utilizaron las redes sociales para despedir al “Negro” y recordar su talento, su alegría y el vínculo que construyó con distintas generaciones de artistas.

Fito Páez fue uno de los que compartió un extenso y emotivo mensaje para despedir a quien definió como un “hermano”.

“La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios, cómo lo voy a extrañar”, escribió el músico rosarino.

El recuerdo de Fito Páez y una noche que marcó una amistad

Junto a su despedida, Páez compartió un extracto de Infancia & Juventud, en el que recordó la primera vez que vio a Rada en vivo.

Según relató, aquella noche lo conoció en Music Up, un local ubicado cerca de las intersecciones de Corrientes y Callao. Páez recordó que, pese a su corta edad, logró ingresar al lugar y presenciar el show del cantante de Opa.

“Quedé en shock. Estaban muy cerca. El poder de la música era mucho más fuerte en vivo que a través de los parlantes del equipo de tu casa”, recordó sobre aquella presentación.

Pero lo que más lo marcó fue el encuentro que tuvo con Rada durante el intervalo.

“En el intermedio veo que Ruben me observa. Bajó del escenario y se sentó a mi lado. Me dio charla. De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa”, escribió Páez.

Con el paso de los años, aquella relación se transformó en una amistad profunda.

“Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado”, expresó.

Charly García, David Lebón, Nito Mestre y Emiliano Brancciari despidieron en redes a Ruben Rada

David Lebón también despidió a Rada con un mensaje cargado de afecto. “Hoy se fue un grande. Un músico inmenso y un gran amigo. Negro querido, tu música y tu alegría nos van a acompañar para siempre”, escribió.

Además, el músico expresó el profundo dolor que le provocó la noticia: “Hoy siento un inmenso vacío en el corazón. Te voy a extrañar mucho”.

Emiliano Brancciari, cantante y comositor uruguayo de No Te Va Gustar también lo despidió en redes: «Qué tristeza, se va uno de mis héroes. Hasta siempre Rada. Gracias por TODO Rey de Reyes.

Y ahora, Quién va a cantar?»

La cuenta oficial de Charly García publicó una historia con una foto de ambos músicos musicalizada con la canción de Rada «Dedos».

Nito Mestre se sumó a las despedidas y destacó la influencia de Rada en la música. “Qué profunda tristeza. Descansá en paz, querido Ruben, y gracias por toda tu música y buena vibra. Nos enriqueciste a todos con tu ritmo”, escribió.

Los mensajes de despedida coincidieron en destacar la alegría, el carisma y la enorme influencia musical que dejó Rada a lo largo de su carrera.

La cuenta de EstoesFA! también hizo una dedicatoria para el músico que pasó por el ciclo concucido por Mex Urtizberea.

El recuerdo de Ruben Rada sobre Maradona

En medio de las despedidas también volvió a circular una entrevista en la que Ruben Rada recordaba a Diego Maradona con profundo cariño.

En diciembre de 2020, el músico uruguayo definió al exfutbolista como “un tipo muy cariñoso, que te veía y te abrazaba, un tipo increíble, un amigo”.

Rada contó entonces que había sufrido profundamente la muerte de Maradona.

“Lloré muchísimo la muerte de Maradona. Después de escuchar muchas cosas me uní a lo de Fontanarrosa: no sé qué hizo Diego con su vida, pero sé lo que hizo con la mía”, expresó.

El músico también recordó un encuentro con el ídolo argentino durante un concierto de Julia Zenko.

“En un concierto de Julia Zenko apareció Diego entre el público cantando y fue increíble”, relató.

Ahora, las palabras de Rada sobre Maradona y las historias compartidas por sus colegas vuelven a tomar otra dimensión. La música uruguaya y argentina despidió a uno de sus grandes referentes, pero su obra, su ritmo y su alegría continuarán vivos en varias generaciones de artistas.

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