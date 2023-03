Elecciones 2023: tres periodistas buscan una banca en el Concejo Deliberante de Roca

Estas elecciones tendrán un dato particular. El próximo domingo, tres periodistas formarán parte de distintas listas que tendrán los vecinos como opción para votar cuando ingresen al cuarto oscuro. Daniel Gianini, Marcelo Zúñiga y Ángel Natalini quieren ser concejales, y forman parte de las colectoras que acompañarán al candidato de la oposición, Carlos Banacloy (JSRN).

Daniel Gianini, es un conductor, locutor y «practicante de periodista» como el mismo se autodefine, en una la FM Medios del Aire. Hace 30 años que ejerce la profesión y por otro lado, también es dibujante técnico. Además, en alguna oportunidad también se postuló para intendente de la ciudad.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Gianini habló sobre su candidatura como concejal (3°) por el Movimiento de Apertura Democrática, una de las colectoras de Carlos Banacloy y sobre su rol periodístico.

«La política siempre me gustó», comentó y agregó que hace años participó del partido «Humanista» por el que fue candidato a concejal. También se postuló para la intendencia en 2003, cuando Carlos Soria fue electo por primera vez para el cargo.

Gianini apuesta a formar parte del Concejo Deliberante, y respecto a la propuesta para ejercer la función, comentó que «estaba la posibilidad de integrar la lista y aceptó». Además, indicó que tiene «muchos proyectos» que le gustaría llevar a cabo.

Comentó que el Concejo Deliberante «está desvalorizado». «Esto lo vengo diciendo hace años y ahora, por suerte, algunos lo han empezado a repetir. Para mi son levanta manos, gente que va a calentar la silla», expresó y definió al concejal como un «vigilador», haciendo referencia a que la persona «que transite las calles» y en base a lo que encuentre «es que tiene que realizar las ordenanzas».

«En cuanto al urbanismo, Roca no esta pensada. Crece para cualquier lado y hay que ordenarlo. Tenemos barrios que han quedado casi ya dentro de la parte urbana y no tienen cloacas, las calles de esos lugares siguen siendo doble mano o con iluminación de hace 40 años, la presión de agua es mala», valoró.

«Me gustaría que Roca sea una ciudad moderna, sustentable y tecnológica«, indicó y en relación a la sustentabilidad comentó una propuesta, utilizar paneles solares. «Estaría bueno utilizarlos para semáforos y alumbrados publico. Le ahorras dinero al municipio, red eléctrica a la región y al contribuyente que esta pagando cara la luz del alumbrado publico por el horario que esta encendido. Esto reduciría energía y dinero», argumentó.

También se refirió a la «redistribución» de la seguridad en Roca. «Sacaría las comisarias de donde están y haría un mapa del delito y la seguridad en Roca y decir bueno, acá tenemos que poner destacamento, acá policías», indicó.

Respecto al ejercicio en los medios de comunicación, aseguro que va a seguir como periodista. «A mi no me cambia nada después del 12. Me gustaría que cambie en Roca», comentó.

Desde su perspectiva aseguró que las elecciones municipales van a ser «competitivas» en la parte de concejales. «No sé si se va a polarizar pero ojalá lleguen los primeros de cada lista. Está bueno que hayan personas de diferentes ideologías», concluyó.

Marcelo Zuñiga, un comunicador y exbombero

Marcelo Zúñiga, es conductor del programa «Hola gente» que se emite por una radio LU-18 desde hace 30 años. Además, durante 28 años se desempeñó como Bombero Voluntario en Roca. Por primera vez se postula como concejal (1° en su lista) por el Movimiento Patagónico Popular (MPP), una de las colectoras que apoya a Carlos Banacloy.

Confesó que la iniciativa de pertenecer a una lista surgió hace ocho meses a través de una propuesta que le hizo Juan Durán. «Él me ofreció trabajar en el equipo, involucrarme en el mundo de la política. Después de pensarlo por unos días, acepté», indicó.

La profesión que ha ejercido (bombero) y la que realiza actualmente (comunicador) se relacionan con la política y el cargo que podría ocupar como concejal en caso de ser elegido.

«Desde la radio te involucrás con el vecino que te comenta una problemática. Desde el concejo queremos seguir escuchándolo con puertas abiertas, en una mesa de dialogo con el periodismo» y agregó que es un comunicador social que quiere utilizar el medio para dar respuestas desde adentro del municipio.

Por otro lado, se refirió a su servicio como bombero. «Ejercí durante 28 años, entonces, involucrarme en la política es que la gente siga concientizándose en lo que tiene que ver con la prevención, seguridad todo lo que tiene que ver con algunos puntos esenciales para la ciudad», comentó.

Además, comentó que en octubre y noviembre del año pasado junto al partido hicieron cursos de RCP que tuvieron una buena respuesta por parte de la sociedad. «Llegamos casi a 500 personas en 30 días».

Respecto a su continuidad en el periodismo, comentó que la radio «hace 30 años es su fuente de trabajo» por lo que no planea abandonarlo. «Desde que llegué a Roca con 33 años vivo de los medios», contó.

La cuenta regresiva para las elecciones municipales arrancó hace rato y los candidatos van culminando con su campaña política. En cuanto a la respuesta que han tenido por parte de la gente, aseguró que «lo ve satisfactorio». «A donde vamos tenemos el 95% o el 97% de la gente que nos apoya. Lo vemos con una perspectiva positiva», aseguró.

Angel Natalini, periodista deportivo en Roca

Angel Natalini es un experimentado periodista y dueño de radio Génesis, una de las primeras emisoras de la ciudad. Con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, este año tomó la decisión de integrar la lista de la Unión Cívica Radial (1° la lista) para las elecciones municipales 2023.

Respecto a su trayecto como comunicador, comentó que Génesis está al aire desde el 90′. «Junto a Antena Libre, Color y Concierto, ahora Manantial somos parte de los pioneros en lo que es radiodifusión en Roca», contó y agregó que hace 20 años empezó a formar parte de los proyectos periodísticos.

La decisión de formar parte de la lista de UCR, tuvo su origen en los años que lleva escuchando a los vecinos. Y siempre tuvo la visión de «colaborar», ahora decidió ponerse a disposición para trabajar.

Además, un dato no menor es que, con uno de los periodistas que forma parte de la colectora de Carlos Banacloy, lleva adelante un programa radial. «Con Marcelo Zúñiga (candidato a concejal por el Movimiento Patagónico Popular) nos tomamos una licencia ética hasta que termine el proceso electoral», indicó.

Angel, confesó que cuando lo llamaron para ser candidato no lo dudó porque «es algo que viene sintiendo hace tiempo» y agregó que se afilió al partido en 1986 pero hace 6 años que decidió formar parte desde adentro.

Por su parte, en cuanto a la actualidad que vive el partido, explicó que se propuso trabajar para lograr la unidad de la Unión Cívica Radical en Roca y Río Negro. «Estoy proponiendo el resurgimiento de una UCR unida», sostuvo.

Cada candidato se prepara con propuestas en caso de que llegara a ocupar la función. En el caso de Natalini, aseguró que «tienen varios ejes que necesitan ser atendidos», como por ejemplo, la seguridad, salud, la revisión de los servicios que tiene que brindar el municipio, un relevamiento del recorrido de transporte, tratamiento de residuos, medio ambiente, entre otros.

«Desde la UCR Lista 3 tenemos un plan para el Concejo Deliberante. Vamos a potenciar el Consejo Local de Seguridad para promover la vida tranquila de los vecinos con la modernización segura, con un centro de monitoreo con vigilancia por cámaras para tener un registro verdadero y al instante de los incidentes», aseguró Natalini.

Para el dirigente radical se necesita avanzar con la creación de una «guardia o vigilancia municipal» que tenga sólo carácter de prevención sin portación de armas ni poder de otros órganos de seguridad, si con comunicación inmediata con la policía.

«Se debe trabajar de manera articulada con las instituciones competentes. Establecer redes de trabajos propiciar espacios seguros de tránsito a partir de la vigilancia técnica y policial», concluyó.