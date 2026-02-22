Emanero cierra este domingo la exitosa Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón

Emanero llega hoy a El Bolsón y cierra la Fiesta Nacional del Lúpulo, después de pasar por la Manzana. Foto: Juan Thomes

La Fiesta Nacional del Lúpulo llega a su fin. Este domingo será la última de cuatro noches exitosas y con un gran marco de público en El Bolsón y se espera un show principal con Emanero, que viene de deslumbrar anoche en la Fiesta de la Manzana en Roca.

La fiesta es totalmente gratuita de entrada libre en el predio del polideportivo municipal, en el centro de El Bolsón, donde se espera este domingo una multitud de residentes y turistas de la región y el país que aprovecharon combinar escapadas o vacaciones con el disfrute de un evento donde se busca exaltar la producción del lúpulo, una de las bases de la cerveza artesanal.

Por el escenario Violeta Del Agua ya pasaron Nonpalidece que dejó el ritmo de reggae el viernes ante una multitud; el sábado fue el turno de La Berisso; y hoy cierra Emanero con su presentación a partir de las 22, aunque la fiesta no termina ahí y se extenderá hasta la madrugada con una grilla de artistas regionales y el gran bingo del evento que tiene como primer premio un lote escriturado en un destacado barrio de la ciudad.

El público puede ingresar con reposeras y sillas, y la Policía de Río Negro realiza cacheos en la entrada para evitar ingreso de elementos contundentes y bebidas no adquiridas en el predio. Se recomienda acceder al predio con antelación al show central debido a la cantidad de gente que se espera este domingo.

El programa de la última noche del Lúpulo

El predio del polideportivo abrirá a las 18 con música seleccionada por DJ’s y a partir de las 18:45 el escenario recibirá a los talentos regionales como Clarita Muñoz, Patagonche Banda, Sex Appeal y Error Sostenido.

Se prevé que el show central de Emanero, que arranca a las 22, se extienda por una hora y media donde el músico repasará sus grandes éxitos.

Luego del concierto, a las 23:30, se llevará a cabo el tradicional Bingo de la Fiesta del Lúpulo, uno

de los momentos más esperados por los vecinos de la Comarca Andina debido a sus importantes

premios.

Y pasada la medianoche seguirá la música con las presentaciones de Bolsónicos, Rauly Diaz Carabajal y el grupo Flor y la Diferencia.



