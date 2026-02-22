¡Emoción en la Fiesta de la Manzana 2026! Emanero subió a una pequeña fan al escenario y cantaron juntos «Sinvergüenza» en Roca

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 tuvo su primer gran momento viral, y no vino de la mano de una estrella internacional, sino de una vecina de apenas unos pocos años. Ernestina, una pequeña roquense, se transformó en la gran protagonista de la jornada al adueñarse del micrófono junto a su ídolo, Emanero, en una performance que ya recorre todas las redes sociales.

Todo comenzó con un cartel casero y un mensaje que el artista no pudo pasar por alto: «Mi corazoncito lastimaste, quiero cantar con vos». La referencia al mega hit «Sinvergüenza» fue el gancho perfecto. Lo que parecía un pedido difícil de cumplir entre la marea de gente de las primeras filas, terminó convirtiéndose en realidad gracias a la humildad del cantante y al empuje de los vecinos.

El clamor popular que la llevó a las tablas

La llegada de Ernestina al escenario mayor «Carlos Soria» fue pura espontaneidad. Según relató su madre a Diario RÍO NEGRO, la familia no imaginaba que el mensaje llegaría a ojos de Emanero. Sin embargo, el público cercano fue el gran aliado de la pequeña: «La gente nos empezó a decir ‘subila, subila'», recordó emocionada.

Ante la insistencia, el músico dio el visto bueno y Ernestina no lo dudó. Subió, tomó el micrófono y comenzó a interpretar los versos de desamor de «Sinvergüenza» con una seguridad pasmosa. Lejos de achicarse ante las miles de personas que colmaban el predio, la niña cantó con una energía que hizo estallar los aplausos.

«La canta como si tuviese un ex»

Para quienes conocen a Ernestina en su intimidad, lo que pasó en el escenario es solo una extensión de su día a día en Roca. La música es el pulso de su rutina: desde los viajes en auto hasta las tardes de juego, los hits de Emanero son su banda sonora permanente.

«No lo podíamos creer», confesó su mamá todavía con la adrenalina a flor de piel. Entre risas, no pudo evitar comentar la actitud de la niña al interpretar una letra tan fuerte con tanta pasión: «Es una caradura… la canta como si tuviese un ex», bromeó sobre la performance que se volvió la anécdota más comentada de la segunda noche.

El show de Ernestina representó la conexión más genuina del festival. En una edición que apuesta fuerte a los ritmos urbanos y pop, este «feat» improvisado demostró que la música trasciende edades. La niña que solía cantar frente al espejo de su casa ya tiene su debut oficial, y lo hizo nada menos que ante una multitud en su propia ciudad, dejando una de las postales más dulces y potentes de la Manzana 2026.