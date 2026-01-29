Incendio en Parque Nacional Lanín: contuvieron el foco en Las Yeguadas y suspendieron la navegación en el lago Tromen

El incendio forestal detectado ayer por la tarde en la zona de Las Yeguadas, dentro del Parque Nacional Lanín, fue declarado «contenido» en el parte de las 9:00 de este jueves 29 de enero. El fuego, ubicado en un sector de muy difícil acceso, afectó hasta el momento una superficie estimada de cuatro hectáreas de bosque nativo.

El foco había sido denunciado ayer a las 17:30 por un guía de montaña desde la zona de refugios del Volcán Lanín. Desde ese momento, el operativo escaló rápidamente: los brigadistas trabajaron de manera ininterrumpida durante toda la noche con herramientas manuales y motosierras para cerrar el perímetro, logrando cambiar el estado del incendio de «activo» a «contenido» esta mañana.

Operativo aéreo y cierre del lago

Para consolidar las líneas de defensa y enfriar los puntos calientes, hoy se desplegaron cuatro medios aéreos: un helicóptero, dos aviones hidrantes (uno del Servicio Nacional y otro provincial) y un avión observador.

Debido a la constante carga de agua que realizan estas aeronaves, el Comando Operativo informó que se suspende la navegación en el lago Tromen hasta nuevo aviso. Las autoridades solicitaron a turistas y locales no transitar por el área afectada para evitar accidentes y no entorpecer el operativo.

Daño ambiental y alerta climática

El fuego tiene un comportamiento superficial pero afecta material sensible: pastizales, coihues, lengas y araucarias, especies protegidas de la zona.

Actualmente, 25 personas trabajan en el lugar (15 combatientes en la línea de fuego y el resto en logística y comunicaciones). La preocupación ahora se centra en el clima: el pronóstico anticipa la formación de tormentas a partir de las 15:00, con baja probabilidad de lluvia pero riesgo de actividad eléctrica, por lo que el área técnica monitorea la zona minuto a minuto.