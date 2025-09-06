Incendio forestal en el cerro Montura: una quema de matorrales se descontroló en una zona de difícil acceso
El fuego inició en horas de la tarde y se mantiene activo. Personal del SPLIF El Bolsón trabajó en la zona y continuará este domingo.
Un grave incendio forestal se inició este sábado en el cerro Montura, en una zona de difícil acceso en El Manso. Personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de El Bolsón trabajó hasta largas horas de la noche en el lugar, pero el fuego sigue activo. Qué se sabe.
Según informaron en un parte oficial del SPLIF, el hecho se originó cerca de las 13:30 por un «escape de una quema de matorrales y pastizales» en un campo.
El lugar del incendio es de difícil acceso, por lo que los brigadistas debieron caminar durante varias horas en una topografía escarpada hasta llegar al lugar.
Allí, realizaron líneas con herramientas manuales y se preparó un sector para que personal pueda ascender y descender en helicóptero.
Asimismo, pobladores ayudaron con las tareas de supresión y, además del SPLIF, también intervinieron desde la comisión de fomento y Policía de Río Negro.
El combate al incendio forestal del cerro Montura seguirá este domingo
Los brigadistas descendieron del cerro en horas de la noche y los trabajos seguirán en horas de la mañana de este 7 de septiembre.
El pronóstico marca una mínima de -1°C y una máxima de 8°C, como así también una humedad del 56% por la tarde como mínimo. Sin embargo, también se esperan ráfagas que podrían superar los 40 km/h.
«Se espera para los próximos días el ingreso de un frente frío que traerá aparejados fuertes vientos. Estamos ante una temporada de invierno que trajo mayores temperaturas y menos precipitaciones«, resaltaron desde el SPLIF para concientizar sobre el uso del fuego.
