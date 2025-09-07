¡Es el día! El icónico avión Hércules de la Fuerza Aérea ya está en Loncopué: el cronograma de este domingo

El día más esperado de la semana llegó, la localidad de Loncopué está de fiesta con la llegada del icónico avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. La actividad central será este domingo con el aterrizaje en pista y luego la apertura al público, te contamos los detalles del cronograma.

El avión gigante de la Fuerza Aérea arribó a la localidad el jueves, pero recién este domingo será expuesto para un acto abierto para todo el público.

Según lo informado por el municipio, el cronograma para este domingo 7 de septiembre es el siguiente:

15:00 hs: aterrizaje del Hércules en la pista de la aeronave.

16:00 a 18:00 hs: apertura al público para conocer de cerca el avión y vivir la experiencia aérea.

La actividad está pensada como un encuentro ciudadano para valorar el rol y el compromiso de la Fuerza Aérea con la comunidad. ¡Una oportunidad única para ver esta impresionante aeronave de cerca!

Algunas de las tareas del Hércules en la fuerza Armada Argentina

Entre las tareas del Hércules, se destaca un papel fundamental en las operaciones de abastecimiento de las bases argentinas y de apoyo logístico a las actividades científicas que desarrollan en la Antártida.

Además colaboración en tropas y carga en el marco del sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas.