Empezó la ExpoVocacional: un espacio que ayuda a jóvenes de la región a definir su futuro

“Nos vamos preparando, nuestro robot humanoide está llegando a la zona de juegos”, se escucha por altoparlante al conductor del evento. “Recuerden escanear el QR, porque pueden ganar muchos premios”. La música está alta y hay pantallas por doquier. Los pasillos están abarrotados. A los stands llegan curiosos con preguntas y otros solo a mirar. Tienen brackets, acné y buzos de egresados. Son jóvenes que quieren definir su próximo proyecto de vida, están en la ExpoVocacional, la muestra de carreras y oficios que se está llevando adelante en el Espacio Duam.

El evento, organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén desde 2009, es el último del año. Antes pasó por Zapala y por Chos Malal. En Neuquén comenzó hoy y se extiende hasta el 3 de octubre. Allí estudiantes – sobre todo de cuarto y quinto año del secundario – se encuentran con información de carreras universitarias y terciarias, institutos, oficios y temáticas que pueden orientarlos a definir su futuro.

Eugenia García es profesora de Turismo de la Escuela Nº 159 de Villa Manzano y llegó a Neuquén junto a 27 estudiantes de 5to año. “Mis alumnos estuvieron un mes y medio vendiendo comida para poder juntar plata y venir”, cuenta. Hace 15 años que es profesora y desde hace seis que acompaña a estudiantes a esta feria. “Les ayuda mucho porque se pueden sacar todas las dudas”, cuenta. Los gustos de sus alumnos son variados y algunos ya saben que seguirán: “muchos eligieron enfermería, cine, fotografía y veterinaria”. Pero, otros aprovechan esta instancia para conocer nuevos horizontes. “Muchos terminan de definir sus carreras acá”, cuenta.

Ya hay más de 6000 inscriptos a las charlas de orientación vocacional. Foto: Cecilia Maletti

En el predio hay stands de carreras y oficios de todo tipo. Hay charlas de orientación vocacional, una zona de juegos y hasta un robot humanoide, que se lleva todas las miradas, recorriendo la globa.

Agustina y Sabina son estudiantes del Colegio Don Bosco y están paradas frente a un stand. Leen un folleto que les acaban de acercar. “Estamos acá por curiosidad”, dicen. Una de ellas quiere estudiar veterinaria, la otra Letras y Comunicación. A una le da miedo mudarse y vivir lejos de su familia, a la otra equivocarse y empezar una carrera que no le guste.

La zona de entretenimientos es un punto fuerte de la exposición, con propuestas y dinámicas grupales e individuales que desafían a los competidores física e intelectualmente. También hay espacios de realidad virtual, concursos de preguntas y respuestas, juegos de destreza, y hay hasta un “escape room”.

Matías Lamboglia es parte del equipo que organiza la ExopVacacional y cuenta que desde principio de año las escuelas, los docentes y las autoridades les preguntan ¿Cuándo se hace? “Estamos felices de hacerla porque vemos que vienen un montón de chicos y chicas de la provincia de Neuquén, de Río Negro, de toda la región. Tiene mucha repercusión, llegada y utilidad este evento”, dice.

A lo largo de las jornadas realizan encuestas a los jóvenes para relevar sus preferencias. “El año pasado la mayoría buscaba información sobre carreras clásicas psicología, medicina y administración de empresas. La Inteligencia Artificial se va colando como tema y lo mismo pasa con los hidrocarburos”, cuenta.

La muestra educativa más importante de la Patagonia se realiza desde el miércoles 1 al viernes 3 de octubre en el Espacio Duam. Foto: Cecilia Maletti

Los stands son variados y cada uno tiene su particularidad. Hay más de 40 y son de universidades públicas y privadas con carreras cortas, clásicas, nuevas o tecnicaturas. Hay folletos, libros y hasta juegos para que los estudiantes puedan interactuar y despertar nuevas curiosidades.

Para quienes no sepan qué estudiar, asistir a las charlas de orientación vocacional es una buena opción. Se dictarán en cinco auditorios en simultáneo durante los tres días. Durante el encuentro psicólogos, psicopedagogos y especialistas ayudan a estos jóvenes a elegir cómo seguir con su trayectoria educativa.

Cerca de la entrada tres estudiantes de sexto año de la EPET Nº 9 charlan. “Yo no tenía ni idea qué estudiar”, dice Luciano, “y vi un stand que la Universidad Nacional del Comahue que hablaba de medicina y me gustó”. A Abel, su compañero, le pasó algo similar “vi en un stand cosas de laboratorio y me parece que voy a elegir por ese lado”. A Tomás, el tercero de los amigos, en cambio le gustó lo que vio en el stand de la Facultad de Humanidades. “Creo que voy a seguir Letras”, dice.

La ExpoVocacional estará abierta de 9 a 18 hasta el 3 de octubre en el Espacio Duam. La entrada es libre y gratuita.