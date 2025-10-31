Emprender en Río Negro, la décima edición del certamen provincial ya tiene a sus ganadores

Este viernes 31 de octubre se desarrolló la final del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro 2025. El certamen, que cumplió diez años promoviendo la innovación y el desarrollo local, eligió tres proyectos destacados por su innovación y compromiso.

Detrás de cada idea hay personas que apuestan, que se levantan temprano, que prueban, fallan y vuelven a intentar. Historias de trabajo y de proyectos que transforman sus comunidades.

De los numerosos proyectos participantes, 20 emprendimientos fueron seleccionados por su proyección y compromiso. Tras la votación del público y la evaluación del jurado, ocho finalistas llegaron a la etapa decisiva, que se realizó en el Centro Cultural y de Exposiciones Roberto Abel. Provenientes de distintas regiones y sectores, todos comparten una misma convicción: hacer crecer sus ideas desde el territorio.

Los proyectos participantes fueron: Athos Gin de Bariloche, Brhumos – Aromas y Sabores, de Allen, Dos Reinas Apicultura de Villa Llanquín, HidroFlora de Bariloche, Leona de General Roca, Milvago Vermut Patagónico, de Dina Huapi, yOsOy de Bariloche y Zopilote de la Patagonia de Viedma.

Un jurado interdisciplinario seleccionó a los tres ganadores, quienes recibieron capital semilla por $2.000.000, $1.500.000 y $850.000, respectivamente. Además, hubo una mención especial de $500.000 al emprendimiento que promueva la perspectiva de género en su modelo de negocio.

Más allá del reconocimiento, cientos de personas se reunieron para celebrar «el emprender». «Si bien es un certamen que termina entregando un premio semilla a los emprendedores, la realidad es que para nosotros el programa es mucho más que ese reconocimiento de premios», dijo el referente regional de Banco Patagonia, Christian Freile.

Freile, destacó que el trabajo en conjunto con Fundación Nobleza Obliga es clave. «La fundación se dedica específicamente a crear distintos programas de capacitación y formación en el cual valoran muchísimo a los emprendedores», manifestó. «Hay mucho contenido de capacitación, de formación y sobre todo de difusión, de visibilidad».

En cuanto a la jornada, señaló que fue muy fructifica y logró generar lazos entre los emprendedores, el motivo más importante del certamen. «Cerramos el día muy orgullosos de ver el impacto que tiene el trabajo que cada uno. Estamos muy contentos».

Athos Gin, Milvago Vermut Patagónico, yOsOy y Leona los destacados

El referente de Banco Patagonia valoró a cada uno de los proyectos que llegaron a la etapa final. «Realmente todos tienen un producto muy bueno y todos se diferencian«, dijo. «Todos tienen impacto ambiental, social, económico y buscan desarrollar Rio Negro, con lo cual tiene un impacto en la economía regional», describió.

El primer puesto se lo llevó Athos Gin, la propuesta de la microdestilería Athos de Bariloche destinada a «realizar productos que representan nuestro lugar, dando una experiencia sensorial y sentido de pertenencia«, según sus fundadores.

Fundada por Andrea Sosa, Sebastián Peirano y Alejandro Philbert, nació en 2021 con una idea: «plasmar el lugar y nuestra experiencia gastronómica en botellas, desde la etiqueta hasta el líquido, los botánicos», dijo Philbert a Diario RÍO NEGRO.

Alejandro Philbert. Foto: Florencia Salto.

Athos Gin representa las cuatro estaciones de Bariloche, cada una con su particular aroma, sabor y aceites esenciales. También, cuentan con el producto Athos Bitter, un aperitivo amargo hecho a base de cítricos, hierbas y endulzado con miel.

Son bebidas están hechas a base de botánicos naturales, alcohol neutro tridestilado y agua mineral natural de manantial, sin colorantes ni conservantes. Están creadas para poder tomarlas puras y percibir toda su calidad, luego en el cocktail que prefieran.

El fundador del emprendimiento se mostró contento por el reconocimiento, sin embargo, destacó el lado social del evento. «Siempre que uno se inscribe, están las ganas de ganar, pero lo más importante más allá del premio, es en terminar haciendo un montón de contactos, con proveedores, con emprendedores y saber que se pueden hacer cosas juntos», describió. «Es lo que nos gusta más», agregó.

El segundo puesto fue para Milvago Vermut Patagónico, un vermut artesanal elaborado con vino tinto regional y hierbas silvestres de la estepa. El producto nació como respuesta a la demanda de bares, restaurantes, vinotecas y hoteles que buscan propuestas originales y con identidad patagónica.

«Nuestro proyecto está basado en vermú elaborado con malezas comestibles y potenciamos el desarrollo local a través de la vinculación de productores de la zona, que es nuestra propuesta gastronómica», contó a este medio su fundador, Ezequiel Fritzler.

Ezequiel Fritzler. Foto: Florencia Salto.

«En nuestra fábrica brindamos la experiencia de “vermuturismo”, con gastronomía basada en ingredientes patagónicos (trucha, ciervo, cordero, frutos rojos, hierbas silvestres, ahumados y encurtidos) y sala de elaboración a la vista, una alternativa innovadora también para agencias de turismo», agregó.

El emprendedor manifestó su alegría al haber recibió este reconocimiento: «Recibimos el premio al segundo puesto en el concurso y estamos muy felices de haber recibido esta distinción».

El tercer puesto fue para yOsOy, de Daniela Biscardi un producto que nació en 2024, inspirado por una necesidad concreta en los salones infantiles de que cada niño pudiera identificar su vaso con su nombre. Sin embargo, la idea fue creciendo y transformándose en un proyecto con alma propia.

Daniela Biscardi. Foto; Florencia Salto.

yOsOy se convirtió en un emprendimiento que crear productos didácticos y funcionales diseñados con un propósito claro: estimular, educar y acompañar a personas de todas las edades. Combinan lo lúdico con lo terapéutico, siendo una herramienta valiosa tanto en el hogar como en instituciones educativas y de salud.

«Este logro nos llena de orgullo como emprendedora, ya que es bastante reciente y haber logrado este premio y llegar a esta instancia es muchísimo«, expresó Biscardi quien comentó que «con el premio vamos a invertir y seguir creciendo desarrollando más modelos que tengan el mismo propósito «acompañar generaciones».

Se mostró agradecida de estos programas, desde las capacitaciones hasta «el acompañamiento que nos dan en todo el proceso».

Si bien estos tres fueron los productos ganadores, hubo una mención especial a un emprendimiento. El proyecto Leona de Vika, se llevó este reconocimiento. Vika es artista, artesana y «reciclópata patagónica» que busca mostrarle a sus hijos «una madre luchadora, resiliente, que se levanta y sigue por sus sueños».

Vika. Foto: Florencia Salto.

Leona es un emprendimiento textil de bolsos. «Está inspirada en la fuerza y la determinación de una madre que lucha por cuidar y alimentar a sus crías, Leona transforma esa energía vital en bolsos únicos, funcionales y con historia. Cada bolso nace del reciclaje textil, rescatando materiales que alguna vez tuvieron otro propósito y dándoles una nueva vida», contó su fundadora.

El motivo del reconocimiento según Banco Patagonia fue que “la manera en la que se comunicó el proyecto y como transmite la pasión y la resiliencia de cada uno que se anima a emprender”. “Es un proyecto muy lindo”, consideró Freile.