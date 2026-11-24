Aunque su nombre está asociado con los restaurantes más exclusivos del mundo y su particular manera de cocinar a fuego abierto, Francis Mallmann tiene un profundo vínculo con Bariloche, la ciudad donde transcurrió gran parte de su infancia y donde comenzó a dar sus primeros pasos en la gastronomía.

Nacido el 14 de enero de 1956 en Acassuso, provincia de Buenos Aires, el reconocido chef llegó a la Patagonia en 1961, cuando tenía cinco años, debido a los compromisos profesionales de su padre, Carlos Alberto Mallmann, una figura destacada de la ciencia argentina.

En diferentes entrevistas, el cocinero recordó cómo aquellos primeros años entre montañas, bosques y lagos marcaron su personalidad y su manera de entender la cocina.

Quién fue Carlos Mallmann, el padre del reconocido chef y director del Instituto Balseiro

Carlos Alberto Mallmann fue un destacado científico argentino que obtuvo su doctorado en Física Matemática en la Universidad de Buenos Aires en 1954.

Carlos Mallmann

Realizó estudios de posgrado en los Países Bajos y trabajó en el Argonne National Laboratory, en Estados Unidos.

Entre 1962 y 1966 fue director del entonces Instituto de Física de Bariloche, actualmente conocido como Instituto Balseiro, donde sucedió a José Antonio Balseiro.

Instituto Balseiro

Además, el 28 de marzo de 1963 participó en la creación de la Fundación Bariloche, institución de la que fue el primer presidente de su Consejo Directivo.

Carlos Mallmann

Su interés por el conocimiento trascendió las ciencias exactas. Impulsó proyectos vinculados con la investigación interdisciplinaria, el desarrollo humano, la cultura y la música.

Carlos Mallmann falleció en 2020, a los 91 años. Por entonces, su hijo recordó públicamente el profundo amor que su padre sentía por la Patagonia.

Cómo fue la infancia de Francis Mallmann en Bariloche

Tras regresar de Estados Unidos, la familia Mallmann vivió durante algunos años en el predio del Centro Atómico Bariloche y posteriormente se instaló en la zona del Llao Llao.

Según la biografía publicada en el sitio oficial del chef, la vivienda familiar tenía vistas al lago Moreno y estaba rodeada de jardines y árboles frutales.

En aquel entorno, Francis creció en contacto con la naturaleza y en un ambiente familiar atravesado por el conocimiento.

Durante su infancia compartió encuentros con físicos, matemáticos, sociólogos, biólogos y músicos vinculados con los proyectos de su padre.

Entre sus recuerdos más particulares se encuentra haber conocido una de las primeras computadoras del país, un equipo que ocupaba dos habitaciones.

La música también tuvo un lugar importante en su crianza, especialmente por la relación de su familia con la Camerata Bariloche.

De una familia de científicos a una carrera entre los fuegos

A pesar de haber crecido en un entorno académico, Francis eligió un camino completamente diferente.

Durante su adolescencia abandonó la escuela secundaria y comenzó a buscar sus propias experiencias laborales. Trabajó como disc jockey y, posteriormente, incursionó en la gastronomía a bordo de una embarcación turística que recorría el lago Nahuel Huapi.

A los 19 años abrió su primer restaurante, Nahuel Malal, ubicado en el kilómetro 11 de Bariloche.

El establecimiento funcionaba durante las temporadas de verano e invierno, en coincidencia con las actividades de pesca y esquí.

Más tarde viajó a Francia, donde se formó en algunas de las cocinas más prestigiosas de Europa y adquirió las herramientas técnicas que marcarían la primera etapa de su carrera.

Por qué Francis Mallmann volvió a sus raíces patagónicas

Después de alcanzar el reconocimiento internacional gracias a su formación en la cocina francesa, Mallmann decidió transformar su propuesta gastronómica alrededor de los 40 años.

La búsqueda de una identidad propia lo llevó a recuperar los recuerdos de su infancia: el fuego, la leña, los paisajes abiertos y las preparaciones sencillas.

En una entrevista con La Nación, en 2022, el chef explicó que aquella decisión estuvo directamente relacionada con la manera en que había crecido en Bariloche, en una casa donde el fuego ocupaba un lugar central.

Así comenzó a desarrollar el estilo culinario que años después lo convertiría en uno de los cocineros argentinos más reconocidos internacionalmente.

Aunque su trayectoria lo llevó a abrir restaurantes en distintos países y protagonizar un episodio de la serie Chef’s Table, de Netflix, la Patagonia continúa siendo una referencia fundamental en su vida y en su identidad gastronómica.

El legado de su padre y los recuerdos de aquella infancia en Bariloche permiten comprender el origen de una filosofía que combina libertad, naturaleza, conocimiento y pasión por el fuego.