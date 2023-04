En el CPE pusieron de excusa la transición de gobierno para solucionar los problemas de calefacción en escuelas de Centenario

“Poner las calderas y calefactores en funcionamiento, no debería ser un problema” para el gobierno, consideró ATEN Centenario, que este jueves se volverá a reunir con autoridades de Educación para zanjar problemas de infraestructura en al menos 8 establecimientos.

Este jueves irán al CPE varios jardines, escuelas y secundarias que no tienen calefacción para enfrentar las bajas temperaturas. Están alarmados porque les aseguraron que los arreglos, cifrados en más de 60 millones de pesos, debian ser consensuados por la comisión de transición que integran (con otros fines) funcionarios del gobierno actual y el equipo del futuro gobierno.



El martes estuvieron en el CPE padres y madres, algunos alumnos de Centenario, integrantes de Aten seccional Centenario y directivos de la escuela 59 para exigir la vuelta a clases en esta primaria.

Según se especificó, el medidor de gas de la escuerla 59 que se había reparado, nuevamente tuvo pérdidas. En el lugar, con padres, docentes y la comunidad educativa, el encargado de infraestructura escolar y el de mantenimiento del CPE comprometieron respuestas en esto días, por lo que van en busca de conocer cuándo los estudiantes pueden volver a clases.

Desde Aten se destacó que no es la única escuela con problemas. Un aviso de los directivos de la EPET 2 a los padres, indicaba que no era seguro el dictado de clases si había días de bajas temperaturas. “Es que el sistema de calderas funciona mal, o funciona 1 solo equipo, entonces, se puede estirar un poco más el funcionamiento, pero en cuanto comience el frio, los equipos viejos no darán abasto y no están reparado el resto.

Desde Aten Centenario se hizo un reconto de las escuelas que requieren cambios o arreglos para calefaccionar los edificios, entre los que están los jardines 13, 29 y 59; las primarias 59 y 282 de Centenario y la 166 de Vista Alegre; asi como las secundarias EPET 2 y CPEM 1

Llamativamente, los funcionarios con los que se reunieron el martes (de infraestructura escolar y de gas en las escuelas) en el CPE les indicaron que mejorar los equipos de calefacción y conseguir nuevas reparaciones involucraba una erogación de unos 60 millones de pesos que “entraba en las consultas del decreto de la transición de gobierno”, según informó el secretario de Prensa de la seccional Centenario de Aten, Marcelo Marchessi.

Según le transmitieron a padres y docente los funcionarios, “cualquier inversión debe consensuarse” por los gobiernos saliente y entrante”.

La argumentación no existe en la ley 2720, que obliga al gobierno saliente a entregar informacion al gobierno electo a patir de la proclamación de las autoridades, pero no estipula ningún tipo de cogobierno funcional hasta la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre.

“Ahora las temperaturas no están tan bajas, aunque funcione una de tres calderas, de manera irregular, se puede salvar la situaicón, pero en pocos días cuando el frío sea importante, no podrán sostener las clases, por eso éste jueves, que esperamos tener la respuesta de cuándo vuelven a clases en la escuela 59, vamos a ampliar la convocatoria a todos los establecimientos con problemas”, dijo Marchessi.

La convocatoria será por la mañana en el Consejo Provincial de Educación.