En fotos: así fue el operativo de remediación en el arroyo Guillelmo, tras la caída de un auto desde la Ruta 40

Técnicos y guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) implementaron un operativo de remediación ambiental en el arroyo Guillelmo, luego de que un automóvil desbarrancara de la Ruta 40 y terminara semisumergido en el cauce, cerca del acceso a Villa Mascardi.

Aunque los dos ocupantes resultaron con heridas leves y lograron salir por sus propios medios, el foco de las autoridades se centró en contener una pequeña, pero constante pérdida de fluidos para proteger el ecosistema hídrico.

Analizaron el gua del arroyo Guillelmo. (Gentileza).

Las tareas de contención se iniciaron durante la mañana del miércoles y se enfocaron en evitar la dispersión del material contaminante.

Cómo fue el operativo de remediación en el arroyo Guillelmo cerca de Villa Mascardi

El personal del parque Nahuel Huapi aplicó material absorbente orgánico y biodegradable, específicamente Sphagnum, sobre la zona del derrame.

Además, se construyó de manera artesanal un pequeño dique en la ribera derecha del arroyo y se desplegó una barrera flotante de 30 metros aguas abajo, con el objetivo de retener cualquier fluido que se dispersara y facilitar su retiro posterior.

Para garantizar la máxima limpieza durante la extracción del vehículo, se coordinó con la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) la interrupción temporal del ingreso de agua al cauce a través de las compuertas del dique del Guillelmo.

Una vez que los propietarios, con asistencia técnica, lograron retirar el automóvil y se verificó que no se produjeron nuevos vuelcos de material, el PNNH dispuso la inmediata restitución del flujo habitual del arroyo.

Las acciones continuaron con el retiro del material absorbente ya utilizado y un monitoreo constante para asegurar la limpieza total del sector. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitió una notificación preventiva a los usuarios del curso de agua sobre la suspensión temporal de su uso.

Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de circular con extrema precaución en las rutas de montaña, destacando que el rápido y coordinado accionar en este tipo de incidentes es crucial para minimizar los impactos en ecosistemas tan frágiles.