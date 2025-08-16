En fotos | La Fiesta de la Nieve en Bariloche vibró este sábado con Tiago PZK: «Mi lugar favorito en el mundo”

Una nueva jornada de la Fiesta de la Nieve se llevó a cabo este sábado con el cierre estelar de Tiago PZK. Pese a las bajas temperaturas, la plaza del Centro Cívico de Bariloche estuvo colmada.

Esta fecha el evento culminó a puro reggaeton, pero arrancó temprano con una grilla local que encendió la pista.

Foto: Marcelo Martinez

Desde el folclore de Bombo Sur, pasando por el groove de El Gordo Elvis y La Funk Me Up, hasta el trap visceral de DEO 9:11. Además también se presentaron Viernes Papa, El Retoque, RMA, Clover Club, Wannabe Studios, J Soth Side y Nobremvai.

El cierre estuvo a cargo del artista oriundo de Monte Grande, quien antes de subirse al escenario afirmó ante la prensa: «Bariloche es mi lugar favorito del mundo».

“La primera vez que pude, vine a vacacionar a Bariloche y traje a mi mamá y a mi hermano. Es una ciudad tan especial y tan importante porque acá yo escribí mi canción más grande. En esas vacaciones con mi mamá en 2020/2021 escribí ‘Entre Nosotros’ en un hotel de Bariloche, y esa canción cambió mi vida. Por eso Bariloche significa tanto para mí”, relató.

Aunque el frío se hacía sentir, Gotti dio un show ante un predio colmado de espectadores, entre turistas, residentes y contingentes de egresados.

Cronograma de este domingo en la Fiesta de la Nieve en Bariloche

15 A 18: Carrera de Mozos y destreza de los bartenders, organizada por el sindicato Uthgra.

19 a 20.30: Elección de la Reina Nacional de la Nieve.