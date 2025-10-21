En Neuquén instan a las personas con discapacidad para que vayan a votar el 26 de octubre

El Foro en defensa de los derechos de las personas con discapacidad convocó a todas las personas, organizaciones y familias de personas con discapacidad a ejercer el derecho a voto el 26 de octubre aunque en algunos casos no estén dadas las condiciones. Invitaron a ir a las simulaciones de una jornada de votación en los lugares donde se implemente.

Hoy a las 16, el Consejo Municipal de Discapacidad organizó, por ejemplo, una jornada de simulación de votación en Anaya y Lanín de Neuquén capital. La semana pasada se llevó a cabo el mismo operativo por parte de la subsecretaría de Discapacidad de la provincia, se informó desde el foro.

«Todos están obligados a votar y aunque en el caso de las personas ciegas, la asistencia con un acompañante de confianza igualmente pone en juego el secreto del voto, creemos que es importante el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad», planteó Daniela Carrera, integrante del foro.

Hay operativos de práctica para la elección nacional con la nueva modalidad (foto gentileza)

En un comunicado, el foro insta a la población con discapacidad a «ejercer el derecho al voto» en las elecciones nacionales para las fórmulas de diputados, diputadas y de senadoras y senadores.

Por otra parte, desde la municipalidad de Neuquén se recordó que está disponible el servicio diferencial de transporte para llevar a las personas a la escuela en la que le toque votar. La subsecretaría de Discapacidad de la provincia, también ofrece el traslado el domingo con un colectivo accesible, se indicó. En el caso de Neuquén capital, hasta el 23 se puede solicitar el servicio diferenciado al WhatsApp 299 603518.

«Las personas ciegas no pueden acceder de manera autónoma. Se había intentado un mecanismo que se permitiera ir con una planilla braile, pero no se logró. Las autoridades de mesa alguna capacitación reciben, estamos en un momento sensible respecto a las personas con discapacidad y de ahí nuestra preocupación y por eso el posicionamiento», explicó Carrera.

En el escrito del foro se exigió a las autoridades electorales y a los poderes públicos la adopción de medidas inmediatas que aseguren procesos electorales «plenamente accesibles e inclusivos: rechazamos la insensibilidad gubernamental que solo ofrece ajustes y maltrato institucional», se posicionaron.

Bregaron por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el reconocimiento de la vulnerabilidad de algunas personas, con el objetivo de que se «concreten políticas públicas efectivas que mejoren la calidad de vida».

Los municipios y la provincia implementan transportes diferenciados para garantizar el ejercicio del voto a las personas con discapacidad motora. En Neuquén, la insripción es hasta el 23 (foto archivo)

El comunicado insistió en que «la participación en las elecciones es un derecho que reafirma la dignidad y la ciudadanía plena de las personas con discapacidad» en tanto Carrera destacó que a pesar de la violencia institucional ejercida con la baja de pensiones, el sistema de llamado de las auditorías y la falta de implementación de la ley de emergencia, «estamos en emergencia, literal».

Señaló que ante la desinformación general y algún desinterés, «tenemos que seguir educando nosotros y decir que sepan que hay una persona que está ejerciendo su voluntad política, que tiene derecho a ir con asistencia y a que la autoridad de mesa se dirija a ella y no a quien lo asiste, por ejemplo», describió.