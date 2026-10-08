En Neuquén sigue la investigación en El Chañar tras la denuncia de enterramientos clandestinos

El juez Villanueva habla con los forenses en el lugar de los trabajos (gentileza, Analía Verón)

Con varios días de trabajo, los primeros indicios “no guardan relación con el objeto de la búsqueda”, se indicó desde el juzgado federal 2 de Neuquén respecto a los restos humanos que se exhuman en el cementerio de San Patricio del Chañar. La tarea aún no concluye y el informe final será entregado el viernes al juez a cargo de la causa, Gustavo Villanueva.

Sin embargo, las exhumaciones estaban hasta ayer inconclusas y faltaba la excavación en más de dos espacios.

Los restos que se hallaron hasta el momento pertenecerían a personas de más de 50 años, con vestimenta y en ataúdes convencionales, distinto de los cajones precarios dejados en enterramientos irregulares, como se denunció.

El equipo de antropólogos sigue en El Chañar

Tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense comenzaron la tarea el martes y extenderán la labor forense hasta el viernes en la localidad. La investigación se inició por una denuncia realizada este año ante la unidad fiscal especializada en delitos de lesa humanidad, en Neuquén capital.

El juzgado federal 2 cotejó datos y tomó el testimonio de un ex empleado del lugar que dijo haber conocido el arribo al cementerio de camiones del Ejército que, al menos dos o tres veces durante la dictadura, dejaron en cajones precarios, atados con alambres, con cuerpos desnudos, en tumbas identificadas como NN, se informó.

El EAAF fue convocado para llevar a cabo exhumaciones de restos óseos y obtener muestras de ADN, con el fin de ser cotejadas “con las obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el propósito de establecer si corresponden a personas detenidas desaparecidas durante el Terrorismo de Estado”, según se conoció de los documentos oficiales respecto a la actividad en el lugar.

Los trabajos, dirigidos por el antropólogo Juan Carlos Nóbile, se desarrollaron en el sector 1 del cementario local. Es un área den la que efectivamente hay tumbas cuyos restos no están identificados, figuran como NN.

El cementerio tiene más de 50 años, se indicó en la localidad que fue fundada tres años antes del golpe cívico militar. La denuncia estuvo motorizada por el testimonio de una persona que trabajó en el lugar. La municipalidad de El Chañar colaboró con personal a disposición de los trabajos ejecutados por los antropólogos.