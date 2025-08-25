«En todas las vidas», el sentido mensaje de la madre de Agustina Fernández en el día de su cumpleaños

Este lunes 25 de agosto, Agustina Fernández habría cumplido 23 años. La joven, originaria de La Pampa, se había mudado a Cipolletti con el sueño de estudiar medicina, pero su vida fue truncada de manera brutal el 2 de julio de 2022.

Su madre, Silvana Cappello, le dedicó un emotivo posteo en redes sociales: «Hoy decidí honrarte con todo tu bello ser, TE AMO infinitamente, y agradezco que tu alma me haya elegido para ser tu mamá. TE AMO en esta y todas las vidas… pedacito de mi ser».

Agustina fue atacada en el departamento de su vecino Pablo Parra y permaneció tres días internada en el hospital Pedro Moguillansky hasta que se confirmó su muerte cerebral. En un primer momento se investigó un posible robo, pero pronto las sospechas recayeron sobre Parra, quien fue detenido en diciembre de 2022 tras reunir pruebas contundentes, como rastros de ADN hallados en su domicilio.

El juicio por jurado comenzó el 6 de mayo de 2025 y, tras más de 100 testimonios, el 15 de mayo se determinó la culpabilidad de Parra en el femicidio de Agustina. Parra fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti.

La joven que soñaba con ser médica es homenajeada hoy por su familia y la comunidad cipoleña

El femicidio de Agustina Fernández conmovió a la comunidad cipoleña, que se movilizó en marchas y vigilias en su recuerdo. Hoy, en el día que habría celebrado un nuevo cumpleaños, su memoria sigue viva entre familiares y amigos que reclaman justicia.