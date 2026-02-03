Mapa | Colectivos gratis para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: horarios, paradas y todo lo que tenés que saber

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 espera una convocatoria récord y, para evitar el colapso vehicular en las inmediaciones del Paseo de la Costa, el transporte público se convierte en el mejor aliado de los asistentes. Del jueves 5 al domingo 8 de febrero, funcionará un servicio de colectivos totalmente gratuito que conectará el centro de la ciudad con el predio.

Te contamos todos los detalles que necesitas saber: horarios, paradas, frecuencias y recorridos. Mirá el mapa oficial.

A qué hora salen los colectivos gratis a la Fiesta de la Confluencia y cuándo sale el último servicio

El operativo especial está diseñado tanto para la llegada temprana como para el regreso tras el cierre de los shows principales:

Primer servicio: 17:00 horas.

17:00 horas. Último servicio: 03:00 horas (desde la zona del predio).

Para minimizar la espera, el municipio dispuso una flota de 8 unidades destinadas exclusivamente a este servicio. Los colectivos saldrán a demanda, con un tiempo de espera estimado de entre 15 y 20 minutos.

Mapa: dónde están las paradas de colectivos para ir y volver de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

El servicio contará con unidades que realizarán un trayecto directo con paradas estratégicas para agilizar el flujo de personas:

Punto de Salida (Cabecera Centro): Intersección de calles Mitre y Corrientes (Parque Central).

Intersección de calles (Parque Central). Punto de Llegada (Cabecera Predio): Intersección de calles Comahue y Boerr, a escasos metros del acceso por calle Linares a la Isla 132.

El recorrido detallado: Mitre y Corrientes – Sarmiento – La Pampa – Int. Carro – Libertad – José Rosa – Copahue – Saturnino Torres – El Chocón – Comahue – Boerr (Llegada). El regreso al centro se realiza por Saturnino Torres, El Chocón, Linares, Richieri y Río Negro hasta retomar Mitre.

Para las personas con movilidad reducida, el mapa oficial del predio identifica un Punto de Encuentro de Transporte Accesible ubicado sobre la calle Linares, facilitando el ingreso directo sin necesidad de largas caminatas.