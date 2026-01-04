En qué sector se retomó este domingo la búsqueda del adolescente arrastrado por el río Limay: quiénes participan del operativo

Este domingo 4 de enero sigue la búsqueda del adolescente de 17 años que fue arrastrado por el río Limay, el jueves pasado en Plottier. Desde la Policía precisaron en qué punto hoy se focalizarán las tareas.

El subcomisario Raúl Cabezas informó a Diario RÍO NEGRO que se retomaron hoy desde las 8 los trabajos de búsqueda «superficial y subacuática».

Dónde es la búsqueda del adolescente arrastrado por el río Limay

Indicó que las labores van desde el punto de la desaparición (la zona de La Herradura) hasta el puente de Balsa Las Perlas.

Amplió que forman parte del operativo los bomberos de la policía de Neuquén con una embarcación y tres buzos. También hay embarcaciones de Prefectura Naval, de Defensa Civil de Plottier y se sumó ayer una de la Secretaria de emergencias y Gestión de Riesgos.

Cuándo fue la desaparición del adolescente arrastrado por el río Limay

El hecho sucedió en horas de la tarde del 1 de enero. El adolescente se había arrojado al agua junto a un amigo de 13 años. Este último logró salir, pero el otro fue llevado por la corriente. Se supo que es del barrio Cuenca XVI.

La desaparición fue 300 metros arriba del sector conocido como La Herradura, sobre el cauce principal.