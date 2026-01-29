El misterio en torno a la muerte de Narela Barreto: claves de una investigación incierta

El hallazgo sin vida de Narela Barreto en Los Ángeles transformó una búsqueda desesperada en una compleja investigación policial que mantiene en vilo a la comunidad argentina. Tras confirmarse la muerte de la joven de 28 años oriunda de Banfield, las autoridades de California trabajan bajo un estricto hermetismo para reconstruir qué sucedió desde el viernes 23 de enero 2026, día en que fue vista por última vez.

Según confirmaron familiares de Narela Barreto a medios como Clarín y LA NACION, la causa aún no cuenta con precisiones oficiales sobre las circunstancias del deceso, lo que alimenta las dudas sobre las horas previas al desenlace.

Encontraron muerta a Narela Barreto: el viaje en una app y el acompañante desconocido

Uno de los ejes principales de la investigación se centra en el momento en que Narela Barreto abandonó su departamento en el centro de Los Ángeles. Según el testimonio de su prima Milagros, un vecino la vio subirse a un vehículo solicitado por una aplicación de transporte.

A este dato se suma la versión de otra familiar, Violeta, quien indicó que «lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso«. La identificación del conductor del vehículo y de esta presunta acompañante es prioridad para los detectives, quienes buscan determinar si Narela llegó efectivamente a su lugar de trabajo aquel viernes.

Encontraron muerta a Narela Barreto: el misterio del celular encendido y los mensajes sin respuesta

Un detalle que desconcierta a los investigadores es la actividad del teléfono móvil de la joven. A pesar de que la alerta por su desaparición se dio el viernes 23, su prima reveló que Narela respondió mensajes hasta el lunes al mediodía.

«Hasta el lunes el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó«, detalló Milagros a Telenoche. La geolocalización de ese dispositivo y el análisis de quién manipuló el aparato durante esos tres días de incertidumbre son piezas clave para establecer la línea de tiempo final.

Encontraron muerta a Narela Barreto: acceso a cámaras y la llegada del padre a Estados Unidos

Ante lo que la familia denunció como una «falta de respuestas» inicial por parte de los efectivos policiales de EE. UU., la investigación espera tomar un nuevo impulso este jueves. Con la llegada del padre de Narela a Los Ángeles, se busca agilizar el acceso a los registros de las cámaras de seguridad de los edificios lindantes a su domicilio.

El objetivo es identificar la patente del auto y reconstruir el recorrido exacto que realizó la joven antes de que se perdiera todo rastro de ella.