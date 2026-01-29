Desesperado reclamo de las primas de Narela Barreto: «Necesitamos respuestas y justicia»

El círculo íntimo de Narela Barreto fue el motor principal de la búsqueda durante los seis días que la joven argentina permaneció desaparecida en Estados Unidos. Tras confirmarse el trágico desenlace de su muerte, cobran relevancia los testimonios de sus primas, Violeta Luján y Milagros Barreto.

A través de redes sociales y declaraciones a medios como Telenoche, las primas de Narela Barreto expusieron la cronología de la desaparición de la joven argentina que, según denuncian, no recibió la respuesta inmediata esperada por parte de las autoridades locales.

La reconstrucción de las últimas horas de Narela Barreto: el viaje en una app de transporte

De acuerdo con el testimonio de Milagros, la última vez que se tuvo una referencia física de Narela Barreto fue en la puerta de su edificio en el centro de Los Ángeles. Un vecino fue testigo del momento en que la joven de 28 años «se subía a un auto de una aplicación» de transporte.

Ese viaje habría tenido como destino su lugar de trabajo, ya que, según detallaron sus familiares, Narela se comunicó con su madre para avisarle que estaba saliendo hacia su empleo. «Ese mensaje es lo último que sabemos de ella con total certeza«, señalaron, marcando el inicio del misterio que rodeó su paradero hasta este jueves.

Incertidumbre por la actividad del teléfono de Narela Barreto y reclamo de justicia

Uno de los puntos más confusos del caso radica en la actividad del celular de Narela Barreto. Aunque sus amigas en California dieron la alerta el viernes al notar su ausencia, Milagros reveló un dato clave: el teléfono de Narela respondió mensajes hasta el lunes al mediodía.

«Hasta ese momento el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos formalmente de la desaparición y quisimos contactarla masivamente, el teléfono se apagó«, insistió su prima.

Por su parte, Violeta Luján Barreto fue contundente respecto al accionar de la policía de Los Ángeles (LAPD) durante los días de búsqueda: «Cinco días sin saber nada de ella y sin que los efectivos hagan algo al respecto. Necesitamos respuestas, estamos desconsoladamente mal«, publicó en sus redes sociales.

La familia ahora espera que la llegada del padre de Narela a los Estados Unidos permita agilizar el acceso a las cámaras de seguridad de los edificios para identificar la patente del vehículo y el recorrido final que realizó la joven.