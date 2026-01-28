Desesperada búsqueda de una joven argentina en Los Ángeles: tiene 21 años y perdió contacto hace cinco días 

La comunidad argentina en Estados Unidos y una familia bonaerense viven horas de angustia e incertidumbre. Desde hace cinco días, no tienen rastros de Narela Micaela Barreto, una joven de 21 años que reside en Los Ángeles y cuyo paradero se desconoce desde la semana pasada.

Según la denuncia que se viralizó en las últimas horas, la joven fue vista por última vez entre el 21 y el 23 de enero. Ante el silencio y la falta de conexión, su entorno decidió hacer público el caso, advirtiendo que las fuerzas de seguridad locales no estarían brindando la contención necesaria.

«No tenemos respuesta de la policía»

La alerta se encendió desde Banfield, ciudad natal de Narela, pero repercutió inmediatamente en California. Ayelén, prima de la joven, utilizó su cuenta de Instagram para visibilizar el reclamo: «Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EE.UU. ¡Ya son cinco días desaparecida!», posteó con desesperación.

En el mismo sentido, Luján, una amiga de Narela que también vive en Estados Unidos, confirmó a medios nacionales que la joven tiene toda su documentación en regla: «Tiene todos sus papeles y la VISA al día», aseguró, descartando en principio problemas migratorios como causa de la incomunicación.

Carteles en las calles y aviso a la Embajada

Ante la falta de novedades, el círculo íntimo de Barreto activó una búsqueda «a pulmón». Sus amigos en Los Ángeles comenzaron a pegar carteles en la vía pública con su foto y un teléfono de contacto (786-736-0184), mientras que desde Argentina ya se realizaron las notificaciones formales.

Según trascendió, la familia ya estableció contacto con la Embajada Argentina en Estados Unidos y con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para intentar localizarla a través de registros oficiales, aunque hasta el cierre de esta edición no habían obtenido datos sobre su ubicación.

El pedido es claro y urgente: cualquier persona que tenga información o se encuentre en la zona de Los Ángeles debe comunicarse con las autoridades o al número difundido por la familia para aportar datos que permitan dar con Narela.