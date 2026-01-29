Quién era Narela Barreto, la argentina que buscaba su sueño americano y fue hallada muerta

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Narela Micaela Barreto ha generado una profunda conmoción. De 27 años y oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, la joven argentina representaba el sueño de muchos de sus pares: emigró a Estados Unidos a mediados de 2024 buscando nuevos horizontes económicos.

Tras una primera experiencia en Miami, Narela Barreto se había radicado en un departamento en el centro de Los Ángeles, donde trabajaba como camarera mientras continuaba su formación profesional como traductora de inglés.

De Banfield al sueño americano: la vida de Narela Barreto en Argentina y EE. UU.

Antes de partir hacia el norte, Narela Barreto era una figura conocida en su barrio del partido de Lomas de Zamora, donde ayudaba en la gestión de un kiosco familiar. Sus allegados la definen como una mujer «autónoma e independiente», apasionada por los viajes y profundamente apegada a sus raíces.

A pesar de la distancia, mantenía un contacto diario a través de un chat grupal con su familia. «Era una chica muy familiera, nunca pasaba un día sin escribir algo«, recordaron sus primas durante la búsqueda.

En Los Ángeles, Narela se enfocaba plenamente en su trabajo, bajo la premisa de que era «un tiempo de siembra y cosecha«, evitando distracciones para ayudar económicamente a su madre y sus abuelos.

Los últimos movimientos de Narela Barreto y el operativo de búsqueda

La reconstrucción de sus últimas horas, basada en testimonios brindados a medios como La Nación y Clarín, indica que Narela Barreto fue vista por última vez el pasado 23 de enero. Un vecino del edificio donde residía declaró haberla visto subirse a un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte. Antes de ese momento, le había enviado un mensaje a su madre avisándole que se dirigía a trabajar.

Ante la falta de respuestas, sus amigas en California y su familia en Argentina activaron una campaña masiva. Incluso se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para descartar una posible detención migratoria, ya que, según confirmó su hermano Santiago, Narela contaba con toda su documentación y visa en regla. El caso, que ya contaba con la intervención de la Cancillería Argentina, dio un giro trágico este jueves con la confirmación del hallazgo del cuerpo.