Ola de frío: cinco consejos de Camuzzi para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Dadas las bajas temperaturas y la llegada de las olas de frío, los hogares permanecen cerrados por más tiempo, generando un incremento sustancial en el uso de estufas, calefactores y cocinas. En este escenario estacional, la empresa distribuidora de gas natural Camuzzi difundió una campaña de concientización destinada a promover el uso seguro y eficiente de la energía.

Al tratarse de una problemática crítica para la salud pública, las autoridades de la compañía recordaron que el monóxido de carbono es un enemigo invisible: un gas altamente tóxico que carece de olor, color y sabor, lo que vuelve indispensable la adopción de hábitos preventivos rigurosos en la vida cotidiana para proteger a los grupos familiares.

Ola de frío: los cinco hábitos preventivos que aconseja la empresa Camuzzi

La seguridad en los ambientes residenciales no depende exclusivamente de las condiciones técnicas de los equipos instalados, sino de la conducta diaria de los usuarios. Para minimizar los riesgos de acumulación de gases nocivos, Camuzzi recomienda incorporar cinco pautas de control sencillas pero determinantes:

Ventilación constante : es necesario ventilar los ambientes todos los días de manera obligatoria, incluso durante las jornadas con temperaturas más extremas.

: es necesario ventilar los ambientes todos los días de manera obligatoria, incluso durante las jornadas con temperaturas más extremas. Rejillas despejadas : monitorear que las rejillas de ventilación fijas se encuentren siempre libres de obstrucciones y limpias.

: monitorear que las rejillas de ventilación fijas se encuentren siempre libres de obstrucciones y limpias. Control de la llama : verificar visualmente que la combustión de los artefactos sea de un color azul nítido; la presencia de tonalidades amarillas o anaranjadas es una señal inequívoca de mal funcionamiento.

: verificar visualmente que la combustión de los artefactos sea de un color azul nítido; la presencia de tonalidades amarillas o anaranjadas es una señal inequívoca de mal funcionamiento. Uso exclusivo de calefactores : abstenerse estrictamente de utilizar las hornallas o el horno de la cocina para calefaccionar los espacios del hogar.

: abstenerse estrictamente de utilizar las hornallas o el horno de la cocina para calefaccionar los espacios del hogar. Conductos libres: revisar de forma periódica que las vías y caños de evacuación de gases al exterior estén totalmente despejados y sin roturas.

Eficiencia energética y seguridad: la doble ventaja de mantener los artefactos de gas

La distribuidora de gas natural Camuzzi, la mayor operadora del sector en Argentina, con una red que supera los 60.000 kilómetros lineales y abastece a más de dos millones de usuarios en siete provincias, incluyendo Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro, enfatizó que el cuidado preventivo aporta beneficios colaterales.

Mantener los conductos limpios y asegurar una correcta oxigenación de la combustión no solo neutraliza el peligro del monóxido de carbono, sino que optimiza el rendimiento calórico de los equipos.

Un artefacto que funciona bajo normas técnicas adecuadas consume menos metros cúbicos de gas natural, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y un impacto económico menor en las facturas domiciliarias durante los meses de máxima demanda invernal.

Ola de frío: síntomas de intoxicación por monóxido de carbono y cómo actuar ante una emergencia

Debido a que el monóxido de carbono resulta indetectable para los sentidos humanos, la identificación temprana de las reacciones biológicas corporales es la única herramienta de supervivencia ante un desperfecto.

Los síntomas clínicos iniciales de una intoxicación por inhalación suelen confundirse con malestares cotidianos, abarcando dolores de cabeza intensos, episodios de mareos, náuseas recurrentes, debilidad muscular y somnolencia progresiva.

Ante la detección de estas señales de alerta, y de forma urgente si el cuadro afecta de manera simultánea a más de un integrante del hogar o a las mascotas, Camuzzi aconseja proceder de inmediato con la interrupción del suministro, abrir de par en par puertas y ventanas para ventilar el inmueble, evacuar a todas las personas hacia el exterior del domicilio y buscar asistencia médica profesional en el centro de salud u hospital más cercano de forma inmediata.