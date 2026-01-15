Fuerte choque y vuelco en la Ruta 51: dos camionetas involucradas y cuatro heridos trasladados a Centenario

Fuerte choque y vuelco en la Ruta 51 de Neuquén: el impacto fue entre dos camionetas

La Ruta 51 de Neuquén se convirtió en el escenario de otro siniestro vial este jueves 15 de enero. Dos camionetas chocaron y producto de esto, una de ellas sufrió un grave vuelco.

Confirmaron que hay cuatro personas heridas que tuvieron que ser trasladadas al hospital de Centenario.

Fuerte choque entre dos camionetas en la Ruta 51: lo que se sabe del hecho

El siniestro se registró minutos después de la 7 en la Ruta 51. Desde el sitio Centenario Digital precisaron que el choque entre las dos camionetas fue por alcance y producto del primer impacto, una de ella volcó y dio varios tumbos hasta quedar sobre un margen de la calzada.

Según las primeras informaciones la camioneta más comprometida fue una Ford Ranger de servicios petroleros. La misma era ocupada por cuatro personas, tres hombres y una mujer, que fueron asistidos por presentar distintas lesiones y luego los trasladaron al hospital de Centenario para evaluar la condición de cada uno.

Al sitio acudieron bomberos voluntarios de Centenario y San Patricio del Chañar, personal del Hospital Natalio Burd y Policía de Tránsito Villa Obrera.