Encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en Río Negro: conmoción en la Línea Sur

Se trata del vecino de Aguada Guzman de 70 años que había sido visto por última vez el pasado 23 de agosto.

Por Redacción

El cuerpo fue localizado a 100 metros de la Ruta 74. Foto: archivo Google Maps.

Un vecino de la Línea Sur de Río Negro que era intensamente buscado desde el pasado sábado fue hallado muerto este miércoles. El hombre tenía 70 años y vivía en Aguada Guzmán.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hallazgo se produjo alrededor de las 16, en un campo conocido como «establecimiento El Tamarisco», a 100 metros de la Ruta 74 y cerca del ejido urbano.

La fiscalía interviniente solicitó la realización de la autopsia al cuerpo de investigación forense.

Quién era el hombre hallado muerto este miércoles en la Línea Sur de Río Negro

El hombre fue identificado como Santiago Echegaray, tenía 70 años y vivía en en Aguada Guzmán. Desde el 23 de agosto que se desconocía su paradero.

Foto: Gentileza Ministerio Público de Río Negro.

En su búsqueda participaron la División Canes de General Roca, de Cipolletti, la Policía Montada, Brigada Rural, y hasta contó con la colaboración de empleados policiales de Mencue y vecinos de la zona.


