Buscan intensamente a un hombre de 70 años en Río Negro: fue visto por última vez el sábado

Desde el Ministerio Público Fiscal iniciaron un protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de un vecino de Aguada Guzmán. Según detallaron tiene 70 años y es intensamente buscado desde el sábado.

El hombre se llama Santiago Echegaray, tiene 70 años y vive en Aguada Guzmán. En los detalles sobre su búsqueda indicaron que tiene contextura delgada, cabello corto «entrecano», tez trigueña y mide 1.65cm.

La última vez que lo vieron fue el sábado 23 de agosto. Vestía una «camisa a cuadrille gris y un gorro de lana violeta».

Desde la Fiscalía indicaron que ante cualquier novedad deben comunicarse con el 911 o dar aviso en la comisaría más cercana.

Misterio por la desaparición de un hombre en Viedma: no hay rastros y crece la preocupación, ¿cómo sigue el operativo?

Cristian Leonardo Procoppo de 45 años desapareció en Viedma el fin de semana. Su familia realizó la denuncia cuando transcurridas las horas, el hombre no mostró señales de vida. Contaron que habían salido juntos a un boliche, pero salió repentinamente del local y desde entonces su ubicación es un misterio. Desde Fiscalía y la Policía brindaron detalles de la búsqueda a Diario RÍO NEGRO.

Pasaron dos días sin rastros de Cristian Procoppo y crece la preocupación en su entorno familiar. Durante las últimas horas surgieron un sinfín de rumores sobre lo que pudo haber pasado con él, incluso se habló sobre presuntos allanamientos en una vivienda, pero esto fue desmentido por fuentes oficiales.

En este sentido el Ministerio Público Fiscal informó a Diario RÍO NEGRO que desde el momento en que se recibió la denuncia, el lunes por la madrugada, aplicaron el protocolo de búsqueda. Resaltó que la familia declaró que el hombre fue visto por última vez el domingo a las 4 de la madrugada cuando se lo vio salir de un local bailable.